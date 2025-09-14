Inter segura empate no Gre-Nal e conquista o Gauchão sub-20 Feminino

Joana anotou o gol que garantiu o título ao Inter. Lara Vantzen / Inter / Divulgação

O Inter conquistou o título gaúcho de 2025 da categoria sub-20 do futebol feminino. A taça foi confirmada neste domingo (14) após um empate por 1 a 1 na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Joana foi novamente o nome do Inter. Neste domingo, a camisa 10 marcou, de pênalti, o gol que empatou a partida e deu o título às coloradas. O Grêmio havia saído em vantagem no primeiro tempo com Luana Falconeri.