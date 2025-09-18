Inter recebe o Fluminense em busca da classificação na Copa do Brasil Feminina

Inter enfrentará o Fluminense. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas voltarão a campo pela Copa do Brasil diante do Fluminense. O duelo válido pelas oitavas de final será realizado nesta quinta-feira (18), a partir das 18h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

O embate será o terceiro entre as equipes e, desde as retomadas dos departamentos, nunca houve vencedor. Se o resultado se repetir desta vez, Inter e Flu terão de decidir nos pênaltis quem avança às quartas.

Para além disso, a classificação também valerá uma premiação em dinheiro. Os times que chegarem à próxima etapa ganharão R$ 60 mil da CBF e seguirão na luta pelo R$ 1 milhão, destinado ao campeão.

Situações dos clubes

A equipe de Maurício Salgado chega com um ponto a seu favor para o mata. Como está disputando o Gauchão Feminino, o Inter vem com ritmo de jogo e também com confiança, após ter vencido o Gre-Nal do último sábado (13).

— Nós temos uma responsabilidade grande, a gente representa uma equipe muito grande, a gente representa uma torcida grande, e que já deu mais alegria para a torcida — enfatizou o técnico colorado, após o clássico.

O Fluminense, por sua vez, não joga há mais de um mês. A última partida foi ainda pela Copa do Brasil, quando eliminou o Brasil-Far, em 3 de agosto, ao vencer por 3 a 0. Como o Carioca ainda não se iniciou, o Tricolor está focado apenas no campeonato nacional.

Sequência

Quem avançar, conhecerá seu adversário através de um novo sorteio. Até então, Bahia, Corinthians e Sport já confirmaram seus avanços às quartas de final.