Inter perde para a Ferroviária e se despede da Copa do Brasil Feminina

As Gurias Coloradas tentaram, mas não conseguiram superar o tabu de quatro anos sem vencer a Ferroviária e foram eliminadas da Copa do Brasil Feminina. Os times se enfrentaram nesta quinta-feira (25), no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre, pelas quartas de final da competição. Sissi e Nat Vendito foram responsáveis pelo 2 a 0 da equipe grená.
Com o resultado, o Inter deixa o torneio com R$ 150 mil arrecadados. As Gurias voltam a campo em 5 de outubro, às 15h, pelo Gauchão, contra o Flamengo de Tenente Portela.
Primeiro tempo
Já no primeiro minuto de jogo, a Ferroviária mostrou que daria trabalho para o Inter. Aos 15 segundos, Júlia Beatriz avançou sozinha pelo meio deixando a defesa colorada para trás. A atacante chegou na área, ajeitou e bateu forte por cima da meta, dando o primeiro susto da partida.
Dali em diante o jogo foi intenso. As paulistas foram agressivas na marcação da saída de bola colorada e não deram muito espaço para o Inter criar jogadas pelo chão. Apesar do jogo estar lá e cá, as equipes não conseguiam chegar com perigo ao ataque
Até que aos 14 minutos um lance esquisito deu uma boa chance para a Ferroviária. A meio-campista grená Duda Santos finalizou de longe para a defesa de Mayara, que tirou de qualquer jeito e deixou a sobra para Raquel. A atacante chutou de dentro da pequena área mas a bola encontrou Capelinha bem posicionada na linha do gol. Em um último susto, bola respingou na zagueira colorada Bianca Martins e quase entrou.
Na segunda metade da primeira etapa, a intensidade diminuiu e o ritmo ficou mais truncado. As Gurias Coloradas, embaladas pela torcida que marcou presença no Passo d'Areia, foram encontrando espaços na sólida defesa da Ferroviária para tentar chutes de longe. Iasmin, com velocidade e técnica, foi quem teve as melhores chances.
Fefa Lacoste também levou perigo à goleira Luciana, da Ferroviária. A zagueira vinha pelo corredor direito e tentou um chute que não tinha endereço, mas encobriu a goleira e acertou o travessão.
O cansaço, no entanto, começou a cobrar seu preço. Aos 41 minutos, a artilheira da Ferroviária na Copa do Brasil, Sissi, recebeu o passe redondinho de Nat Vendito pela direita, venceu a marcação e bateu cruzado para levar as paulistas em vantagem para o intervalo.
Segundo tempo
Parecia replay, mas não era. Com 15 segundos de segundo tempo, Sissi avançou em velocidade e mandou uma bola no travessão de Mayara.
Aninha teve a melhor oportunidade do Inter no segundo tempo. Belén Aquino fez uma boa jogada pelo lado direito, roubou a bola e cruzou paralelo à linha de fundo. A bola atravessou a área para encontrar Aninha do outro lado, mas a atacante não chegou a tempo de alcançá-la.
Aos 23 minutos, a Ferroviária frustrou as esperanças de retomada colorada. Depois de uma chance clara salva por Eskerdinha na frente do gol, as Guerreiras Grenás ganharam o escanteio. A cobrança veio rasteira e se formou confusão na pequena área. No bate-rebate, a bola sobrou para Nat Vendito, que não desperdiçou. 2 a 0 para as paulistas, aos 23 minutos.
No finalzinho, ainda teve novidade em ação. A Ferroviária usou o pedido de desafio que está em teste pela CBF para revisar um possível pênalti. A imagem, no entanto, mostrou que a bola bateu na coxa da defensora colorada.
*Produção: Caroline Fraga
Copa do Brasil Feminina — Quartas de final — 25/9/2025
Inter (0)
Mayara; Fefa Lacoste, Capelinha, Bianca Martins (Eskerdinha, 16'/2ºT) e Katrine; Gabi Moraes (Pati Llanos, 30'/2ºT), Marzia, Rafa Mineira (Paola, 16'/2ºT) e Aninha; Iasmin (Clara Guell, 30'/2ºT) e Belén Aquino
Técnico: Maurício Salgado
Ferroviária (2)
Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra (Rafa Soares, 43'/2ºT); Nicoly, Raquel (Micaelly, 43'/2ºT), Duda Santos e Sissi (Mariana Santos, 34'/2ºT); Nat Vendito (Duda Freitas, 34'/2ºT) e Júlia Beatriz (Mylena Carioca, 25'/2ºT)
Técnico: Léo Mendes
GOLS: Sissi (F), aos 41min do 1º tempo; Nat Vendito (F), aos 23min do 2º tempo
CARTÕES AMARELOS: Nicoly (F), Fátima Dutra (F)
ARBITRAGEM: Rejane Caetano da Silva (RS), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS)
PÚBLICO E RENDA: não divulgado
LOCAL: Estádio Passo d'Areia.
Próximo jogo
Domingo, 5/10 — 15h
Flamengo de Tenente Portela x Inter
Gauchão (9ª rodada)
