Inter enfrenta o Juventude na abertura do returno do Gauchão Feminino

Inter, de Fefa Lacoste e Belén Aquino, enfrenta o Juventude. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas abrirão o returno do Gauchão Feminino diante das Esmeraldas. O duelo entre as equipes ocorre no domingo (7), a partir das 15h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul.

Será o reencontro entre Inter e Juventude após a rodada que fechou o primeiro turno. No último domingo (30), em Porto Alegre, o time colorado venceu por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança do Estadual.

Agora, para o segundo jogo entre as equipes, há expectativa de ainda mais disputa. Em Caxias do Sul, as Esmeraldas não perdem para as Gurias Coloradas desde 2023.

— Vai ser um jogo muito difícil, assim como foi aqui em casa. Tem um campo também, que não é dos melhores, mas a gente sabe que podemos vencer. É manter o jogo, o trabalho que está sendo proposto pelo Bari (Maurício Salgado), fazer as coisas e seguir mesmo, conseguir sermos efetivos, que vai dar certo — disse a goleira Mari Ribeiro, do Inter.

O Juventude, por sua vez, quer recuperar os pontos que perdeu em Porto Alegre. O tropeço para o Inter foi o primeiro da equipe no Gauchão de 2025.

— Estamos trabalhando muito para fazer um jogo diferente. Vai ter muita entrega, muita intensidade para tentarmos conquistar os três pontos em cima do Inter — afirmou a atacante Dani Silva, do Juventude.

Com nove pontos e na vice-liderança, o Inter pode assumir a primeira posição do Gauchão Feminino antes do clássico Gre-Nal. Com o triunfo, as Gurias Coloradas chegariam a 12 e ultrapassariam o Grêmio, que tem 10.

O Juventude também tem chances de terminar a sexta rodada como líder. Mas, para isso, além de vencer, não pode sofrer gols. O regulamento prevê que o número de gols sofridos é um dos principais critérios de desempate.

Próximos desafios

Após este jogo, as equipes terão de dividir as atenções entre Gauchão e Copa do Brasil. O Inter jogará no sábado (13), contra o Grêmio, pelo Estadual e, depois, na quinta-feira (18), enfrentará o Fluminense no campeonato nacional.