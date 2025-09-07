Inter empata com o Juventude em último teste antes do Gre-Nal pelo Gauchão Feminino

Inter, de Fefa Lacoste, e Juventude, de Teté, empataram em 1 a 1. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

A atuação foi abaixo do esperado e o resultado gerou lamentações do Inter no último teste antes do Gre-Nal. Em Caxias do Sul, as Gurias Coloradas saíram na frente, mas não conseguiram segurar o resultado e apenas empataram com o Juventude, em 1 a 1, na abertura do returno no Gauchão Feminino.

O resultado manteve o Inter na vice-liderança, com os mesmos 10 pontos do Grêmio. Agora, as equipes farão duelo direto pelo primeiro lugar. O segundo clássico do Estadual será no sábado (13), às 11h, no Sesc Protásio Alves.

O Juventude voltará as atenções para a Copa do Brasil. O Alviverde enfrenta o Corinthians no dia 17 de setembro, pelas oitavas de final. O duelo será em São Paulo.

Pouca criatividade

Primeiro tempo terminou zerado em Caxias. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Inter começou a partida tentando demostrar superioridade e tendo a posse da bola. Foi assim que, logo aos 4 minutos, teve sua primeira chance. A atacante Iasmin aproveitou o erro da defesa alviverde, saiu cara a cara com Renata, mas bateu fraco, para defesa tranquila da goleira.

O Juventude começou a esboçar uma reação e tentou igualar as ações. Mas só teve uma chance de gol na etapa inicial, aos 20, quando Dani Silva arriscou de longe, para fora.

A partir de então, as Gurias Coloradas seguiram tentando se sobressair à forte marcação alviverde. Só que faltava capricho no momento da finalização. Fefa Lacoste, Iasmi e Gabi Morais desperdiçaram chances, mandando longe do gol.

Apenas no último minuto, o Inter realmente levou perigo. Aos 48, Katrine cobrou escanteio pela direita e a bola sobrou para Belén Aquino, na área. A uruguaia bateu de primeira e exigiu grande defesa de Renata, com a mão esquerda.

Reta final com gols

Inter, de Katrine, saiu na frente. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

As Gurias Coloradas voltaram para o segundo tempo com a mesma postura e não demoraram muito para abrir o placar. Aos 5, Katrine cobrou escanteio pela direita e, após bate e rebate na área, a atacante Dani Ortolan mandou contra a própria meta.

O Juventude tentou uma resposta rápida três minutos depois. Em velocidade, Teté invadiu a área e bateu cruzado, mas direito para fora.

Enquanto o Inter voltou a levar perigo aos 16, duas vezes com Clara Güell. Primeiro, a atacante finalizou de pé direito, para grande defesa de Renata May. E, no rebote, a uruguaia bateu de novo, mas nas mãos da goleira.

A partida era lá e cá. E, aos 23, o Juventude teve mais uma boa chance desperdiçada. Dani Ortolan ajeitou, de frente para o gol, mas Teté pegou mal na bola e isolou a finalização.

Sete minutos depois, porém, a sorte sorriu para o Alviverde. Após tabelar com Pissaia, a atacante Dani Silva bateu cruzado pelo lado direito e encobriu Mari Ribeiro, marcando um golaço para o Juventude.

O Inter alçou se ao ataque com força máxima nos últimos minutos e começou a empilhar chances de vencer. Julieta Morales e Belén Aquino pararam em Renata, enquanto Pati Llanos e Marzia mandaram direto para fora.

A falta de capricho fez com que o Inter tivesse de se contentar com empate. Agora, resta ao clube colorado preparar-se para o clássico diante do Grêmio.

Gauchão Feminino - 6ª rodada - 7/9/2025

Juventude (1)

Renata May; Hericka Sorriso (Apoliana, 43'/2ºT), Bruna Emília, Rayane Pires e Carol Ladaga; Leka (Duda Tosti, INT), Dani Venturini (Karol, 22'/2ºT) e Dani Silva; Teté, Kamile Loirão (Flávia Pissaia, 22'/2ºT) e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.

Inter (1)

Mari Ribeiro; Fefa Lacoste, Bianca Martins, Sarah (Julieta Morales, 36'/2ºT) e Katrine; Marzia, Gabi Morais (Jordana, 10'/2ºT) e Rafa Mineira (Pati Llanos, 10'/2ºT); Clara Güell (Aninha, 20'/2ºT), Belén Aquino e Iasmin. Técnico: Maurício Salgado.

GOLS: Dani Ortolan (I, gol contra), aos 5 minutos do segundo tempo; Dani Silva (J), aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Rayane Pires (J);

ARBITRAGEM: Cristiano Moreira da Silva, auxiliado por Julio Bernardo da Costa e Valdeir Florencio Paiva. O trio é gaúcho;