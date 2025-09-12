Inter e Grêmio travam disputa pela liderança em clássico do Gauchão Feminino

Primeiro Gre-Nal do Gauchão teve vitória do Grêmio. (ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA)

Rivalidade, retrospecto e liderança. Estes são alguns dos elementos que estarão em disputa no Gre-Nal deste sábado (13), pela sétima rodada do Gauchão Feminino. O duelo com mando do Inter será realizado às 11h, no Sesc, em Porto Alegre.

No atual cenário do campeonato, os times estão empatados com os mesmos 10 pontos. O Grêmio, que folgou nas duas últimas rodadas, ainda segue na ponta e com um jogo a menos.

A posição e a pontuação nesta reta final da fase classificatória serão decisivas para determinar o chaveamento e o mando da campo na fase semifinal.

Inter quer quebrar tabu

O segundo clássico do Gauchão será a oportunidade do Colorado interromper uma sequência incômoda: são sete jogos sem vitória diante das maiores rivais.

A derrota no primeiro turno, pelo placar de 4 a 1, também deixou um sentimento de indignação pela atuação da equipe, como revelou a lateral Katrine.

— A gente sabe que o Gre-Nal é um jogo à parte e sabemos que o último, infelizmente, a gente saiu com a derrota. Aquela derrota está engasgada, mas claro que é sempre algo saudável, nunca faltando com respeito — afirmou a atleta em entrevista ao Resenha das Gurias, podcast de GZH.

Ela também destacou o desempenho recente da equipe e a forma como os últimos confrontos foram utilizados:

— Estamos vindo de dois jogos contra o Juventude, que fez a gente ajustar muita coisa. Trabalhamos mais ainda para que erros, como aqueles quatro gols que sofremos, não aconteçam novamente.

Além da possibilidade de encerrar o tabu, o Inter quer fazer do Gre-Nal uma nova perspectiva para esta parte final do ano. Há o entendimento de que o grupo pode entregar e render mais nas partidas.

— A gente está devendo. Essa é a verdade. Eu não posso chegar aqui e dizer que a gente está fazendo o melhor futebol, porque não está. Acredito que sábado (data do Gre-Nal) pode ser o nosso pontapé inicial para começar a engrenar novamente — disse.

Para a partida deste sábado, o Inter tem algumas dúvidas na formação do setor ofensivo. No meio, Marzia, Capelinha, Gabi Morais e Jordana disputam duas vagas. Não está descartado ainda que o setor possa ser escalado com uma atleta de perfil mais marcador. No ataque, há dúvida entre Julieta e Iasmin.

Grêmio deixa invencibilidade de lado

Para evitar qualquer tipo de surpresa, um dos pontos da preparação do Grêmio para este clássico é evitar que a sequência invicta contra as rivais possa se tornar algo negativo.

Em entrevista ao podcast Resenha das Gurias, a meia Camila Pini revelou que a estatística é deixada de lado, até pelo contexto de clássico. Cada partida é encarada de uma forma diferente.

— Eu acho que em relação ao Gre-Nal, isso (o retrospecto) é uma coisa que a gente nem pensa, porque a gente vive um jogo de cada vez. Não é porque a gente ganhou o último jogo que está melhor, não é porque elas perderam que estão piores. Sabemos que é sempre um jogo que o detalhe acaba ocasionando a derrota ou a vitória — afirmou a jogadora gremista ao Resenha das Gurias.

O que não é possível controlar é a empolgação do torcedor. No clube desde o início da temporada, Pini já teve o entendimento do tamanho da rivalidade entre os dois clubes, e como o resultado pode trazer uma repercussão positiva ou negativa:

— O torcedor, eu vejo que ele não diferencia muito se é masculino ou feminino, mas eles veem a importância da vitória. É importante ganhar do Inter e é importante fazer bons jogos. A gente sabe que tem um peso muito grande. Acho que o trabalho que a gente faz no dia a dia está nos capacitando para chegar bem preparadas.

A partida no Sesc irá marcar ainda a retomada do Tricolor no Gauchão. Depois do clássico no primeiro turno, a equipe passou duas rodadas sem atuar. Ainda assim, conseguiu se manter na ponta da tabela pelos critérios. Para buscar a manutenção da liderança, o técnico Cyro Leães tem praticamente todo o grupo à disposição.

