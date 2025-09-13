Inter 1x0 Grêmio: veja o gol e os melhores momentos da partida pelo Gauchão Feminino

O Inter encerrou uma sequência de sete jogos sem vencer um clássico Gre-Nal. Neste sábado (13), as Gurias Coloradas derrotaram o Grêmio por 1 a 0, no campo do Sesc Protásio, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Gauchão Feminino, com gol de pênalti de Belén Aquino.