Futebol feminino

Inter 1x0 Grêmio: veja o gol e os melhores momentos da partida pelo Gauchão Feminino

Belén Aquino, de pênalti, decretou a vitória colorada no clássico Gre-Nal

Zero Hora

