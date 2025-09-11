Futebol feminino

Gauchão
Notícia

GZH transmite em imagens o Gre-Nal pelo Gauchão Feminino deste sábado

Equipes se enfrentam pela sétima rodada da competição estadual, Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre

Zero Hora

