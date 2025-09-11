GZH transmite em imagens o Gre-Nal pelo Gauchão Feminino deste sábado

Clássico terá transmissão de veículos do Grupo RBS. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Clássico entre Inter e Grêmio, pela sétima rodada do Gauchão Feminino, será transmitido no YouTube de GZH, com imagens, e no Gaúcha 2. O Gre-Nal ocorre neste sábado (13), às 11h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Como chegam Inter e Grêmio

Inter

As Gurias Coloradas chegam para o segundo clássico na vice-liderança do Gauchão. Até então, somam 10 pontos em cinco jogos, representados por três vitórias, um empate e uma derrota.

Para o Gre-Nal, o Inter mantém algumas baixas. A goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites e a volante Julia Bianchi seguem entregues ao departamento médico e não estarão em campo.

Grêmio

As Mosqueteiras chegam invictas e na liderança do campeonato estadual, com 10 pontos em quatro jogos. Até então, são três vitórias e um empate.

Para o seu segundo clássico à frente do Grêmio, o técnico Cyro Leães não deve ter novas baixas. A atacante Maria Dias, com lesão no joelho direito, é a única que segue fora.

O que é o Gaúcha 2

Canal da Gaúcha usado somente com conteúdos especiais, não alterando programação do canal principal, em FM;

Pode ser acessado pelo site de Zero Hora e app GZH;

Vai trazer mais informações sobre acontecimentos, eventos e feiras, além de mais detalhes sobre o jogo do time do coração.

Como funciona o Gaúcha 2

Para ouvir, você terá de fazer o download do aplicativo GZH na loja (Play Store ou App Store) de seu smartphone ou acessar o site de Zero Hora;

No momento do início da transmissão no Gaúcha 2, alertas serão enviados para o celular (é necessário ativar notificações);

Abra o aplicativo ou o site zerohora.com.br e clique sobre o ícone "..." na barra inferior, ao lado do play da Gaúcha. Depois, escolha a opção "localização";

Clique em Gaúcha 2 para definir como o seu canal para ouvir a Gaúcha;

O fim da transmissão será notificado pelos comunicadores e/ou via pushes e alertas enviados ao smartphone do usuário;

No site de Zero Hora, o usuário poderá acessar o segundo canal por meio de um ícone ao lado da localização da cidade.

