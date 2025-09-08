Grêmio x Inter pelo Gauchão Feminino sub-20: horário, onde assistir e prováveis escalações

Inter e Grêmio estão na final do Gauchão Feminino sub-20. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Grêmio e Inter se enfrentarão na próxima quarta-feira (10), às 19h, pela final do Gauchão Feminino sub-20. O confronto de ida ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

As equipes voltam a se enfrentar no domingo (14), às 15h, na Morada dos Quero-Queros, para definir o campeão. Confira as principais informações sobre o Gre-Nal.

Escalações para Grêmio x Inter

Grêmio: Nathaly (Josi); Laura, Allyne, Maria Antonia e Luana Napoli; Gio Ferrari, Adri Aldana, Luana Falconeri e Mari Pereira (Isabeli); Lays e Helô. Técnico: Marcelo Sacknies.

Inter: Camilly; Duda Freitas (Aninha), Milenna, Clara Rückert e Erica; Sarah (Pietra), Myka e Danny Teixeira; Gabi Inácio, Joana e Alice (Lara Matos). Técnico: David da Silva.

Arbitragem para Grêmio x Inter

Calvin Motta dos Santos, auxiliado por Victoria Soares de Souza e Francieli Borges Rossales. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Grêmio x Inter

O Grêmio transmite a partida em seu canal no Youtube.

Ingressos para Grêmio x Inter

Ainda não divulgado pelo Grêmio.

Como chegam Grêmio x Inter

Grêmio

As Mosqueteiras chegam à final depois de terem feito a segunda melhor campanha da etapa classificatória. A campanha do Grêmio tem duas vitórias e uma derrota. Além de 15 gols marcados e três sofridos.

O duelo também marcará o início da jornada de Marcelo Sacknies à frente da categoria sub-20. Ele estava como treinador do sub-15 feminino.

Inter

As Gurias Coloradas disputam o título com uma campanha de 100% de aproveitamento. Líderes da primeira fase, venceram os três jogos, marcaram 20 gols e sofreram três.

O clássico também será o quarto da categoria sub-20 na temporada. Até então, o Inter soma três vitórias.

Fórmula de disputa do Gauchão Feminino sub-20

Grêmio, Inter, Flamengo de Tenente Portela e Cruzeiro foram as quatro equipes que iniciaram a disputa. Na fase inicial, se enfrentaram em turno único.