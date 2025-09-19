Grêmio x Inter pelo Gauchão Feminino sub-15: horário, onde assistir e prováveis escalações

Grêmio e Inter se enfrentarão neste sábado (20), às 10h, pela final do Gauchão Feminino sub-15. O confronto de ida ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
As equipes voltam a se enfrentar em 11 de outubro, às 15h, na Morada dos Quero-Queros, para definir o campeão. Confira as principais informações sobre o Gre-Nal.
Escalações para Grêmio x Inter
Grêmio: Gabi Friederichs; Dafine (Kassi), Bele, Gabi da Silva e Vic; Brizola (Stapasolla), Sthefani e Mari (Lara Monica); Valentina, Hadassa e Thifanny. Técnico: Marcelo Sacknies.
Inter: Manoela; Alice Acosta, Mariana, Amanda e Julia; Alice Mambac, Eduarda Vieira e Lara Lay; Bruna, Joana Spadetto (Kamila) e Isa. Técnico: Helen Oliveira.
Arbitragem para Grêmio x Inter
- Fernando de Moraes Kremer, auxiliado por Rafael Rodrigues de Almeida e Cristian Matheus Ninoff. O trio é gaúcho.
Onde assistir a Grêmio x Inter
- O Grêmio transmite a partida em seu canal no Youtube.
Ingressos para Grêmio x Inter
- A torcida pode comparecer mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível.
Como chegam Grêmio x Inter
Grêmio
As Mosqueteiras chegam à final depois de terem eliminado o Fevat nas semifinais. Na fase inicial, o Grêmio fez a segunda melhor campanha. Até então, são cinco vitórias e uma derrota. Além de 31 gols marcados e dois sofridos.
Inter
As Gurias Coloradas disputam o título com uma campanha de 100% de aproveitamento. Líderes da primeira fase, eliminaram o Juventude nas semifinais. Ao todo, o Inter acumula seis vitórias, com 29 gols marcados e apenas um sofrido.