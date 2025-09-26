Grêmio x Flamengo de São Pedro: tudo sobre o jogo da 8ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Flamengo de São Pedro neste sábado (27), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo é válido pela oitava rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Flamengo de São Pedro

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos (Karol Arcanjo) e Camila Arrieta (Katielle); Bia Santos (Drika), Amanda Brunner (Daniela Montoya), Kika Moreno e Camila Pini; Giovaninha e Valéria Paula (Kim Campos). Técnico: Cyro Leães.

Flamengo de São Pedro: Silvana; Laiza, Ana Julia, Patricia e Sousa; Leticia, Larinha e Júlia Aquino; Caroline, Manu e Mariah. Técnico: Anderson Morgado.

Arbitragem para Grêmio x Flamengo de São Pedro

Liader Braga da Silva Junior, auxiliado por Vinicius Simas Junqueira e Alessandro da Maia Molski. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Grêmio x Flamengo de São Pedro

A Grêmio TV anuncia a transmissão no seu canal no Youtube.

Como chegam Grêmio x Flamengo de São Pedro

Grêmio

As Mosqueteiras perderam posições com a derrota no clássico Gre-Nal e, agora, ocupam o terceiro lugar, com 10 pontos. Uma vitória diante do Flamengo de São Pedro recoloca o Grêmio na liderança.

Para este jogo, o técnico Cyro Leães pode rodar o elenco, dando oportunidade para que algumas reservas ganhem minutagem. São os casos de Kim Campos e Karol Arcanjo, por exemplo.

Flamengo de São Pedro

As Gurias do Yucumã seguem na lanterna do Gauchão Feminino, sem pontos. Agora, o Flamengo de São Pedro tem de lutar por uma vitória inédita sobre o Grêmio. Caso contrário, será matematicamente eliminado com uma rodada de antecedência.

Para este jogo, o técnico Anderson Morgado não poderá contar com a lateral Thais, que cumprirá suspensão automática.

Ingressos para Grêmio x Flamengo de São Pedro

Os torcedores terão entrada gratuita no CT Hélio Dourado. Os portões serão abertos às 14h.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.

As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.