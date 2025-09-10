Grêmio renova com destaque do time feminino

Giovaninha permanecerá no Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio anunciou a segunda renovação visando a próxima temporada. Trata-se da atacante Giovaninha, de 22 anos, que teve o vínculo estendido até dezembro de 2026.

No clube desde 2023, ela acumula 44 jogos, com 14 gols e três assistências. Nesta temporada, Giovaninha balançou as redes em cinco oportunidades e é a artilheira do Grêmio.

Desde que chegou, a atacante também ajudou na conquista de dois títulos. O Tricolor foi campeão de Gauchão e Ladies Cup com a participação da atleta.

Mais uma

Além de Giovaninha, a meio-campista Bia Santos é a outra atleta que já renovou com o Grêmio para 2026. Com essas permanências, restam 21 jogadoras com vínculo se encerrando em dezembro deste ano.

Entre os nomes com contrato próximo do fim, os destaques vão para seis titulares: a goleira Raissa, as zagueiras Karol Arcanjo e Tayla, a lateral Dani Barão, as meio-campistas Camila Pini e Daniela Montoya.