Grêmio faz 21 a 0 no Flamengo de São Pedro e volta a liderar Gauchão Feminino

O Grêmio não poupou titulares, não diminuiu a voltagem, aplicou 21 gols no Flamengo de São Pedro, de Tenente Portela e voltou a liderar o Gauchão Feminino. O duelo deste sábado (27) ficou marcado pelos seis gols de Giovaninha e pelos cinco de Valéria Paula no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
O resultado levou o Tricolor aos 13 pontos, ultrapassando o Inter nos critérios de desempate — sofreu três gols a menos do que o clube colorado. Agora, restam duas rodadas para manter a primeira posição, que definirá os mandos de campo nos mata-matas.
As Mosqueteiras voltam a campo no sábado (4), às 16h, contra o Brasil de Farroupilha. O duelo ocorre no Estádio das Castanheiras.
Duplo hat-trick
O favoritismo foi comprovado já na primeira chegada do Grêmio ao ataque. No minuto inicial, a bola foi cruzada pela esquerda, Shashá apenas ajeitou e Kika Moreno finalizou para o fundo das redes.
A vitória simples já dava ao Tricolor a liderança do Gauchão Feminino. Mas o time queria mais e não demorou a ampliar a vantagem.
Aos 11, o Grêmio avançou em velocidade pela direita, Shashá cruzou rasteiro na área e, na tentativa de afastar, a zaga deixou nos pés de Giovaninha, que apenas empurrou às redes.
Enquanto ainda comemorava, a Tricolor já tratou de marcar mais um. Mais uma vez, pela direita. Agora, em cruzamento de Dani Barão, que Valéria Paula concluiu com de direita para o gol.
A equipe de Tenente Portela sequer conseguia passar do meio de campo e, aos 19, viu o Grêmio fazer mais um. Giovaninha finalizou, a goleira Silvana espalmou e deixou a bola livre para que Valéria Paula marcasse mais um.
Logo na sequência, aos 25, ela chegou ao hat-trick, após cruzamento de Dani Barão. E, não contente, ainda marcou o seu quarto gol ainda no primeiro tempo. Aos 32, aproveitou-se da falha da zaga e bateu rasteiro para as redes.
Antes de a etapa inicial se encerrar ainda sobrou tempo para que Giovaninha também chegasse ao hat-trick. Aos 34, mandou no cantinho direito da goleira Silvana, após passe de Camila Pini. E, aos 38, cabeceou às redes, após cruzamento de Shashá.
Reta final
O segundo tempo repetiu o primeiro e, logo aos dois minutos, o Grêmio voltou a balançar as redes. Giovaninha foi derrubada na área e a arbitragem assinalou pênalti. A jovem Júlia Martins, das categorias de base, assumiu a responsabilidade e cobrou com perfeição: bola para um lado e goleira para o outro. Era o primeiro dela pelo time profissional.
O ritmo continuava intenso e, aos 15, Valéria Paula chegou ao seu primeiro manita com a camisa tricolor. Após cruzamento de Dani Barão, a centroavante cabeceou ao fundo das redes e marcou seu quinto gol no jogo.
Na sequência, quem brilhou foram as meninas da base. Aos 24 min, Giovaninha arriscou de fora da área, a goleira Silvana espalmou, Vick ficou com a sobra e estufou as redes.
Logo no minuto seguinte, talvez o gol mais bonito da tarde. Júlia Martins saiu da defesa, atravessou todo o campo com a bola, teve categoria para tirar da goleira e fazer o seu segundo gol pelo profissional gremista.
Mesmo com a ampla vantagem, o Grêmio não tirava o pé. E ainda marcou mais gols. Aos 26, Shashá arriscou de longe e mandou no ângulo da goleira. Depois, aos 29, Giovaninha cruzou para que Drika fizesse seu primeiro.
Na sequência, foi a vez de Yamila Rodríguez encobrir a goleira para também deixar sua marca. Aos 33, Drika finalizou rasteiro para fazer o 16º gol do jogo.
Antes do apito final, ainda deu tempo de Giovaninha marcar mais três gols. Aos 35, foi lançada por Yamila, tirou da goleira e marcou. Depois, aos 40, recebeu passe de Júlia Martins, dominou e bateu para o gol. E, por fim, aos 41, aproveitou-se do rebote da goleira para chegar aos seis gols no jogo.
O penúltimo gol veio aos 44 minutos. Shashá recebeu de Giovaninha pela direita, avançou em velocidade e bateu rasteiro para vencer a goleira Jane.
A goleada foi encerrada com Júlia Martins sendo lançada por Yamila Rodríguez, vencendo a marcação das zagueiras e mandando no alto da goleira, sacramentando o 21 a 0.
Gauchão Feminino — 8ª rodada — 27/9/2025
Grêmio (21)
Raissa; Dani Barão (Vick, 15'/2ºT), Tayla, Karol Arcanjo (Brito, INT) e Camila Arrieta; Amanda Brunner (Drika, INT), Kika Moreno e Camila Pini (Júlia Martins, INT); Shashá, Giovaninha e Valéria Paula (Yamila Rodríguez, 30'/2ºT). Técnico: Cyro Leães.
Flamengo de São Pedro (0)
Silvana (Jane, 27'/2ºT); Laiza, Ana Julia, Patricia e Sousa; Leticia, Larinha (Alana, 30'/1ºT) e Júlia Aquino; Caroline, Manu e Mariah. Técnico: Anderson Morgado.
GOLS: Kika Moreno (G), 1min, Giovaninha (G), aos 11min, aos 34 min e aos 38min, Valéria Paula (G), aos 12min, aos 19min, aos 24min e aos 32min, do primeiro tempo; Júlia Martins (G), aos 2min, aos 25min e aos 46min, Valéria Paula (G), aos 15min, Vick (G), aos 24min, Shashá (G), aos 26min e aos 44min, Drika (G), aos 29min e aos 33min, Yamila Rodríguez (G), aos 31min, Giovaninha (G), aos 35min, aos 40min e aos 41min, do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS: Laiza (F); Karol Arcanjo (G);
ARBITRAGEM: Liader Braga da Silva Junior, auxiliado por Vinicius Simas Junqueira e Alessandro da Maia Molski. O trio é gaúcho.
LOCAL: CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.