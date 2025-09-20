Grêmio e Inter já se enfrentaram 12 vezes no futebol feminino em 2025; confira 

Último clássico foi realizado neste sábado pelo Gauchão Feminino sub-15. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A temporada de 2025 já colocou Grêmio e Inter frente a frente em 12 oportunidades no futebol feminino. Os clássicos ocorreram desde a categoria sub-14 até o profissional.

Até então, o balanço é favorável ao Colorado, que venceu sete clássicos. O Tricolor vem de duas vitórias. E são três empates.

No profissional, a temporada de 2025 aponta igualdade: cada um venceu um jogo e houve um empate. Há, ainda, a expectativa de que Grêmio e Inter se enfrentem nos mata-matas do Gauchão.

Para além disso, nas categorias de base, ainda estão previstos Gre-Nais pelo Gauchão sub-17, pela Copa Gramado e mais um clássico para decidir o Gauchão sub-15.

Zero Hora relembra como foram os embates entre Grêmio e Inter. Confira abaixo.

Gre-Nais do futebol feminino em 2025 até 20/9

Profissional

Sub-20

Sub-16

3/4 - Inter 1x0 Grêmio (Liga de Desenvolvimento — Disputa do 3º lugar)

Sub-15

Sub-14