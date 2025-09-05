Grêmio e Inter iniciam disputa das semifinais no Gauchão Feminino sub-15; saiba mais

Inter e Grêmio são favoritos nas semifinais. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

As semifinais do Gauchão Feminino sub-15 começarão a ser disputadas neste final de semana. Grêmio e Inter são favoritos diante de Fevat e Juventude, respectivamente.

No sábado (6), às 15h, as Mosqueteiras abrirão a disputa contra o time do Vale do Taquari, no Campo Linha Lenz, em Estrela. Já a partida de volta está agendada para 13 de setembro, às 15h, no CT Hélio Dourado.

O Tricolor chega à semifinal após três vitórias e uma derrota na fase inicial, com 21 gols marcados e dois sofridos. Enquanto o Fevat acumulou uma vitória, um empate e duas derrotas. A equipe também balançou as redes em duas oportunidades e foi vazada em 15.

Campanha 100%

A outra semifinal será entre Inter e Juventude, com o primeiro jogo no domingo (7), às 11h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul. O duelo decisivo será em 13 de setembro, às 16h, no Sesc Protásio Alves.

As Gurias Coloradas chegam aos mata-matas com a melhor campanha da fase inicial. O Inter venceu os quatro jogos, marcou 27 gols e sofreu apenas um — melhor ataque e defesa menos vazada do torneio.

Enquanto o Juventude ainda não venceu. As Esmeraldas vêm de dois empates e duas derrotas, com apenas um gol marcado e 10 sofridos.

Regulamento das semifinais

Nos matas, as equipes que somarem mais pontos estarão garantidas na final. Se houver empate, o saldo de gols definirá os finalistas. Caso persista a igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O Grêmio foi o campeão em 2024 e luta pelo segundo título. Na última temporada, venceu o Inter por 4 a 0 (no agregado) para conquistar a taça.

Semifinais

ida

6/9 (sábado), 15h: Fevat x Grêmio

7/9 (domingo), 11h: Juventude x Inter

volta