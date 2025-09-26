Grêmio e Inter disputam a Copa Gramado de futebol feminino sub-16

A Copa Gramado de futebol feminino se inicia na próxima quarta-feira (1º), com a participação de Grêmio e Inter. O torneio ocorrerá na categoria sub-16 e também terá Criciúma e São Paulo em campo.
Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, todos contra todos. Após as três rodadas, os dois de melhor campanha disputam o título. Enquanto as outras equipes jogam pelo terceiro lugar.
Todos os jogos serão realizados no Complexo Esportivo da Vila Olímpica da Várzea Grande, em Gramado. A competição ocorre de 1º a 4 de outubro e terá transmissão no Youtube.
Quando jogam?
A dupla Gre-Nal se enfrenta na primeira rodada da competição. O clássico ocorre às 14h da quarta-feira (1º).
Depois, na quinta (2), o Inter duela com o Criciúma, às 14h. Enquanto o Grêmio enfrenta o São Paulo, às 16h.
A última rodada da fase classificatória ocorre na sexta-feira (3), com Inter x São Paulo, às 14h, e Criciúma x Grêmio, às 16h.
A final ocorre no sábado (4), com a decisão do terceiro lugar às 9h. Já a disputa pelo primeiro lugar ocorre às 11h.
Grande nome à frente
Duda Luizelli será a embaixadora da edição inaugural do naipe feminino. Ex-jogadora da Seleção Brasileira e do Inter, é um dos grandes nomes da modalidade no cenário gaúcho e nacional.
Veja os jogos
1ª rodada – 1º/10 (quarta)
- 14h: Grêmio x Inter
- 16h: Criciúma x São Paulo
2ª rodada – 2/10 (quinta)
- 14h: Inter x Criciúma
- 16h: São Paulo x Grêmio
3ª rodada – 3/10 (sexta)
- 14h: Inter x São Paulo
- 16h: Criciúma x Grêmio
4ª rodada – 4/10 (sábado)
- 9h: disputa do título prata (terceiro lugar)
- 11h: disputa do título ouro (primeiro lugar)