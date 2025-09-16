Futebol feminino

Grêmio e Inter decidem o título do Gauchão Feminino sub-15; veja as datas

Mosqueteiras passaram pela Fevat; enquanto Gurias Coloradas eliminaram o Juventude 

Carolina Freitas

