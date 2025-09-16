Grêmio e Inter decidem o título do Gauchão Feminino sub-15; veja as datas

Grêmio e Inter se enfrentaram na primeira fase, com vitória das Coloradas. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Os finalistas do Gauchão Feminino sub-15 estão definidos. No último sábado (13), Grêmio e Inter confirmaram os favoritismos e avançaram à decisão.

As Gurias Coloradas eliminaram o Juventude, após duas vitórias por 1 a 0. Até então, o time de Helen Oliveira está com 100% de aproveitamento. São seis vitórias, com 29 gols marcados e apenas um sofrido.

As Mosqueteiras, por sua vez, passaram pelo Fevat. Nas semifinais, venceram por 10 a 0 no placar agregado. A campanha gremista tem cinco vitórias e uma derrota, além de 31 gols marcados e dois sofridos.

Vale a taça

Agora, a disputa do título será em dois jogos. O Inter, com melhor campanha, será o mandante do duelo decisivo.

A partida de ida ocorre no sábado (20), às 10h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Enquanto a volta está marcada para 11 de outubro, às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Os critérios

Será campeão o time que somar mais pontos nos dois jogos decisivos. Caso ocorra empate, o saldo de gols será critério de desempate. Se a igualdade persistir, mesmo assim, haverá cobranças de pênaltis.

Histórico

O Grêmio foi o campeão em 2024 e luta pelo segundo título. Na última temporada, venceu o Inter por 4 a 0 (no agregado) para conquistar a taça.

Final