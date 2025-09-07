Futebol feminino

Jogos de ida
Notícia

Grêmio e Inter abrem vantagem nas semifinais do Gauchão Feminino sub-15

Mosqueteiras golearam o Fevat, enquanto Gurias Coloradas venceram o Juventude

Carolina Freitas

Esporte

