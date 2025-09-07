Grêmio e Inter abrem vantagem nas semifinais do Gauchão Feminino sub-15

O final de semana marcou a abertura das semifinais no Gauchão Feminino sub-15. Grêmio e Inter saíram em vantagem diante de Fevat e Juventude, respectivamente.
No sábado (6), as Mosqueteiras golearam o Fevat por 4 a 0, no Campo Linha Lenz, em Estrela. Os gols foram de Mari Cândido (duas vezes), Brizola e Manu Peres.
Com o resultado, o Grêmio pode perder o segundo jogo por três gols de diferença que estará na final. O próximo confronto com o Fevat ocorre no sábado (13), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
E o Inter?
As Gurias Coloradas venceram o Juventude, neste domingo (7), por 1 a 0. O gol foi de Amanda Müller, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul.
Agora, o Inter se classifica em caso de empate ou vitória. Ao Alviverde apenas o triunfo interessa: por um gol de diferença para forçar pênaltis ou por dois ou mais gols para avançar no tempo normal.
As equipes se reencontram no sábado (13), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Histórico
O Grêmio foi o campeão em 2024 e luta pelo segundo título. Na última temporada, venceu o Inter por 4 a 0 (no agregado) para conquistar a taça.
Semifinais
Ida
- Fevat 0x4 Grêmio
- Juventude 0x1 Inter
Volta
- 13/9 (sábado), 16h: Inter x Juventude
- 13/9 (sábado), 15h: Grêmio x Fevat