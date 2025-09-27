Grêmio aplica goleada histórica pelo Gauchão Feminino

Grêmio fez 21 a 0 pelo Gauchão Feminino. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio atingiu um feito histórico na tarde deste sábado (27), quando venceu o Flamengo de São Pedro por 21 a 0 pela oitava rodada do Gauchão Feminino. A vitória foi a mais elástica do Tricolor desde a retomada do departamento feminino.

Antes desse confronto, a maior goleada havia sido em 27 de agosto de 2017. À época, o Grêmio venceu o Palestra por 20 a 0, pela segunda rodada do Gauchão Feminino.

Naquele duelo, Shashá (cinco vezes), Karina Balestra (oito), Dani Magallon (três), Carol Gomes, Ari, Gabriele Barrozo e Beta marcaram a favor do Tricolor. O jogo ocorreu no Estádio Paulo Coutinho, em Carazinho.

Agora, no 21 a 0 deste sábado, os gols foram de Kika Moreno, Giovaninha (seis vezes), Valéria Paula (cinco), Júlia Martins (três), Vick, Shashá (duas), Drika (duas) e Yamila Rodríguez. A partida foi realizada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

No ranking de maiores goleadas, há, ainda, um 17 a 0 sobre o Guarany-Ba e um 16 a 0 sobre o Oriente. Confira, abaixo, os placares mais elásticos aplicados pelo Grêmio desde a retomada do departamento feminino.

Três maiores goleadas das Mosqueteiras (desde a retomada, em 2017)

Grêmio 21x0 Flamengo de São Pedro

Campeonato: Gauchão 2025 (8ª rodada)

Gauchão 2025 (8ª rodada) Gols: Kika Moreno, Giovaninha (seis vezes), Valéria Paula (cinco), Júlia Martins (três), Vick, Shashá (duas), Drika (duas) e Yamila Rodríguez

Palestra 0x20 Grêmio

Campeonato: Gauchão 2017 (2ª rodada)

Gauchão 2017 (2ª rodada) Gols: Shashá (cinco vezes), Karina Balestra (oito), Dani Magallon (três), Carol Gomes, Ari, Gabriele Barrozo e Beta

Guarany-Ba 0x17 Grêmio

Campeonato: Gauchão 2021 (3ª rodada)

Gauchão 2021 (3ª rodada) Gols: Eudimilla (duas vezes), Rafa Levis (duas), Pri Back, Lais Estevam (três), Lorena González (duas), Gisseli, Gabizinha (duas), Tchula (duas), Duda Pedra e Mariza