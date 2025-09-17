Grêmio anuncia renovação de centroavante do time feminino

Valéria Paula seguirá no Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio anunciou, nesta quarta (17), a terceira renovação para a próxima temporada. Trata-se da centroavante Valéria Paula, 32 anos, que teve vínculo estendido até dezembro de 2026.

Anunciada nesta temporada, a jogadora acumula 14 jogos e quatro gols pelo Tricolor. Em 2025, ela é a vice-artilheira gremista — atrás apenas de Giovaninha, com cinco.

Natural de Plácido de Castro, no Acre, Valéria Paula estava no América-MG. Na carreira, ela também acumula passagens por 3B da Amazônia, Ceará e Botafogo, entre outros. Além dos portugueses Torreense, Atlético Ouriense e Länk Vilaverdense.

Mais uma

Além de Valéria Paula, a atacante Giovaninha e a volante Bia Santos também renovaram com o Grêmio. Com essas permanências, restam 20 jogadoras com vínculo se encerrando em dezembro deste ano.

Entre os nomes com contrato próximo do fim, os destaques vão para seis titulares: a goleira Raissa, as zagueiras Karol Arcanjo e Tayla, a lateral Dani Barão, as meio-campistas Camila Pini e Daniela Montoya.

