Grêmio anuncia nova técnica para o sub-15 feminino

Jaquelne Peres, a Cota, será técnica do sub-15 gremista. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira (26), a nova técnica para a equipe sub-15 feminina. Jaqueline Peres, a Cota, assumirá o time para a sequência da temporada. A profissional já atuava como auxiliar técnica da categoria.

Agora, ela terá seu primeiro desafio na Copa Gramado. O Grêmio estreia em 1º de outubro, às 14h, diante do Inter. Todo o torneio será realizado no Complexo Esportivo da Vila Olímpica da Várzea Grande.

Currículo

Cota foi jogadora do Grêmio em 2017 e, à época, disputou sete jogos com a camisa tricolor — todos no Gauchão. Para além disso, também atuou pelo clube no futebol 7.

Como atleta, acumulou passagens por Gaúcho de Porto Alegre e Canoas, no futebol de campo. Enquanto, no fut7, jogou por Vasco, Flamengo e Figueirense. E, por fim, no futsal também defendeu ACBF, Corinthians, Chimarrão Estância Velha, Ulbra e Santo Ângelo.