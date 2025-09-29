Goleira Raissa chega aos 50 jogos com a camisa do Grêmio; veja os números

Raissa chegou aos 50 jogos com a camisa gremista. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A goleada por 21 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro não foi histórica apenas para o Grêmio. O duelo do último sábado (27) também marcou a 50ª partida da goleira Raissa com a camisa tricolor. Ela foi a 18ª a atingir o feito pelas Mosqueteiras desde a retomada do departamento, em 2017.

Raissa está em sua segunda passagem pelo Tricolor. Seu retorno ocorreu nesta temporada. Anteriormente, havia defendido o Grêmio em 2020 e 2021.

Ao todo, a goleira soma 38 jogos pelo Brasileirão, 10 pelo Gauchão, um pela Supercopa e um pela Copa do Brasil. Agora, ela luta por seu primeiro título pelo Grêmio.

Do elenco atual, apenas três gurias têm mais jogos do que ela: Shashá (93), Dani Barão (84) e Mónica Ramos (75).

Números de Raissa pelo Grêmio

50 jogos

38 partidas pelo Brasileirão

10 partidas pelo Gauchão

1 partida pela Supercopa

1 partida pela Copa do Brasil

Atletas com mais jogos pelo Grêmio

Tchula (103 jogos) Pri Back (96 jogos) Shashá (93 jogos) Rafa Levis (84 jogos) Dani Barão (84 jogos)