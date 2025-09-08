Goleira do Inter projeta final do Gauchão Feminino sub-20 contra o Grêmio: "Cada clássico é diferente"

Camilly, goleira do Inter, não sofreu nenhum gol na competição. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter almeja conquistar seu primeiro título da temporada no futebol feminino. Após uma campanha irretocável na fase inicial, as Gurias Coloradas disputarão a taça do Gauchão sub-20 com o Grêmio, em dois jogos. A ida ocorre na próxima quarta-feira (10), às 19h, no CT Hélio Dourado.

Para conquistar o título, o Inter contará com o talento da goleira Camilly, de 19 anos, para se sobressair ao maior rival. Com ela em campo, as Gurias Coloradas não foram vazadas nenhuma vez na competição.

— Todo ano a gente vem se entregando muito e se dedicando cada vez mais para ter uma boa campanha. E o mais importante é conseguir conquistar o título e, obviamente, defender a camisa — afirmou a goleira, em entrevista a Zero Hora.

Até então, o Inter mantém os 100% de aproveitamento. Além das três vitórias, a equipe de David da Silva também marcou 20 gols e sofreu três — na estreia, quando Camilly se machucou e Valentina teve de assumir a titularidade.

Rivalidade

Agora, para confirmar os bons números, apenas o título interessa. E, para conquistá-lo, o Inter terá de voltar a derrotar o maior rival. Na temporada, as equipes já duelaram três vezes na categoria sub-20, com três vitórias coloradas.

— A gente sabe que cada clássico é diferente. Na ocasião, ganhamos três consecutivos, que nos deu muita moral, mas já passou. E agora é diferente, é uma final. E todo detalhe faz a diferença. Então, é aproveitar o que foi bom naquela ocasião e tentar aplicar nessa final — avaliou a goleira Camilly.

Pela frente, o Inter encontrará um Grêmio que vem de duas vitórias e uma derrota. Além de ter marcado 15 gols e sofrido três.

— Tenho certeza que elas querem esse título assim como a gente. Então, estamos esperando uma equipe difícil de jogar contra. É difícil pelo fato de ser o primeiro jogo na casa delas, mas também estamos muito focadas e preparadas para toda situação que vier. E agora esperar os 180 minutos para a decisão — finalizou Camilly.

Após a partida de ida, Inter e Grêmio se reencontram em 14 de setembro, um domingo, às 11h. O duelo decisivo será na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.