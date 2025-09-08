Futebol feminino

Entrevista
Notícia

Goleira do Inter projeta final do Gauchão Feminino sub-20 contra o Grêmio: "Cada clássico é diferente"

Gurias Coloradas tiveram a melhor campanha da primeira fase e venceram os outros três Gre-Nais da categoria 

Carolina Freitas

Esporte

