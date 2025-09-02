Goleira do Inter avalia primeiro turno do Gauchão Feminino e projeta sequência: "Fazer o que sabemos"

As Gurias Coloradas não saíram satisfeitas com a campanha no primeiro turno do Gauchão Feminino. Mesmo com três vitórias em quatro jogos, o desempenho foi abaixo do que era esperado pelo Inter, que atualmente é vice-líder, com nove pontos.
A maior lamentação fica por conta do clássico Gre-Nal, realizado na quarta rodada. Naquele momento, a equipe colorada foi derrotada por 4 a 1 no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
— A gente começou bem, teve só esse deslize no Gre-Nal, que é clássico, um campeonato à parte, e elas jogaram em casa, fizeram valer o mando de campo delas. A gente tem uma nova oportunidade agora, voltando, e precisamos dessa vitória — avaliou a goleira Mari Ribeiro em entrevista para a Zero Hora.
Após o clássico, as Gurias Coloradas se recuperaram e venceram o Juventude, por 1 a 0, para reassumir o segundo lugar. Agora, reencontrarão o Alviverde no domingo (7), às 15h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul.
— Vai ser um jogo muito difícil, assim como foi aqui em casa. Tem um campo também, que não é dos melhores, mas a gente sabe que podemos vencer. É manter o jogo, o trabalho que está sendo proposto pelo Bari (Maurício Salgado), fazer as coisas e seguir mesmo, conseguir sermos efetivos, que vai dar certo — afirmou Mari Ribeiro.
Ponto a melhorar
Para a sequência, que reservará mais quatro jogos na vida do Inter antes das semifinais, o plano é claro: aprimorar o mental para buscar a liderança.
— Precisamos fazer o que sabemos, colocar a cabeça no lugar, fazer o nosso jogo. Acho que na maioria das partidas, jogamos mais contra a nossa mente, contra nós mesmas. Então, se pusermos a nossa cabeça no lugar, fizermos o que o professor está mandando e seguirmos ali tudo certinho, vai dar certo — finalizou a goleira Mari Ribeiro.
Depois de duelar com o Juventude, o Inter voltará suas atenções para mais um Gre-Nal. O clássico está agendado para 13 de setembro, um sábado, às 11h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Campanha do Inter no Gauchão até o momento
- 4 jogos
- 3 vitórias
- 1 derrota
- 21 gols marcados
- 5 gols sofridos
Próximos jogos do Inter no Gauchão
- 7/9, 15h: Juventude x Inter
- 13/9, 11h: Inter x Grêmio
- 5/10, 15h: Flamengo de São Pedro x Inter
- 12/10, 15h: Inter x Brasil-Far