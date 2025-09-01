Goleira do Inter acerta com o Santos para a próxima temporada

A goleira May não seguirá no Inter na próxima temporada. Com vínculo se encerrando em dezembro deste ano, a defensora já está acertada com o Santos para 2026.
Com 24 anos, a jogadora estava no Inter desde 2019, quando chegou para integrar as categorias de base. Com a camisa colorada, May foi campeã brasileira sub-18 e bicampeã gaúcha (2021 e 2023).
Em 2022, assumiu a titularidade do time profissional, após a saída de Vivi. Naquela temporada, as boas atuações também lhe renderam uma convocação à Seleção Brasileira, à época comandada por Pia Sundhage.
No ano seguinte, porém, perdeu espaço para Gabi Barbieri e voltou a ser titular apenas em 2025. Até então, May acumula 57 jogos pelas Gurias Coloradas.
Após a disputa do Brasileirão deste ano, a goleira vem sendo opção no banco de reservas — Mari Ribeiro é a titular. No entanto, ela seguirá à disposição de Maurício Salgado para os próximos compromissos do ano, em Gauchão e Copa do Brasil, antes de transferir-se para o Santos.
Contratos se encerrando
May é a primeira atleta a ter a saída confirmada pela reportagem de Zero Hora. Além dela, outras 11 gurias têm vínculo se encerrando em dezembro de 2025.
Estão na lista: a goleira Bárbara; as zagueiras Bruna Benites e Fefa Lacoste, a laterais Katrine, Moniquinha e Thaini; as meio-campistas Capelinha, Pati Llanos, Rafa Mineira e Mayara Vaz; e a atacante Iasmin.
Ano de 2026 pelo Santos
As Sereias da Vila confirmaram o retorno à elite do Brasileirão Feminino com o título. No último sábado (30), empataram com o Botafogo em 1 a 1 e, como haviam vencido a ida por 1 a 0, ficaram com a taça da Série A-2.
Na próxima temporada, o Santos também disputará Copa do Brasil e Paulistão.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.