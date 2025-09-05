Goleira do Flamengo de São Pedro avalia início no Gauchão Feminino e afirma: "Sabíamos da dificuldade"

Goleira Silvana é a titular do Flamengo de São Pedro. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Flamengo de São Pedro encerrou o primeiro turno na lanterna do Gauchão Feminino. Ainda sem pontuar, o time rubro-negro tem seu pior início de competição desde que fundou o departamento feminino.

Ao longo dos quatro primeiros jogos, foi goleado pelos outros três adversários. A pior derrota foi na estreia, quando levou 14 a 0 das Gurias Coloradas. De toda forma, porém, o time de Tenente Portela destaca pontos a valorizar.

— Sabíamos da dificuldade que seria jogar o Gauchão, porque são três times da elite. Nossa briga seria contra o Brasil-Far, que atualmente está em condições superiores as nossas. Somos um clube do Interior, com 80% do elenco sub-20 que está disputando um campeonato profissional pela primeira vez. Mas sempre entramos com raça — afirmou a goleira Silvana, de 21 anos, em entrevista a Zero Hora.

As Gurias do Yucumã vêm de tropeço, por 3 a 0, para o Brasil-Far. O duelo é direto pela vaga à Série A-3 do Brasileirão Feminino. E, para ter chances de voltar ao cenário nacional em 2026, o Flamengo de São Pedro terá de buscar a recuperação na abertura do returno.

— Passamos a semana toda trabalhando, com mudanças, em busca dos três pontos. Sabemos da importância da vitória — avaliou a defensora.

As equipes se reencontram no próximo domingo (7), às 15h, em Farroupilha. O jogo que pode definir a vaga da Série A-3 será no Estádio das Castanheiras.

— Acredito que será um jogo difícil, mas não impossível. Projetamos algumas mudanças no treino essa semana e uma das principais será a questão tática — finalizou.

As duas equipes são as únicas sem divisão nacional para a próxima temporada e, portanto, têm embate direto pela vaga à competição nacional. Quem somar mais pontos se classificará junto à Grêmio, Inter e Juventude e já estará no Brasileirão A-3 de 2026.

Campanha do Flamengo de São Pedro até o momento

4 jogos

4 derrotas

0 gols marcados

29 gols sofridos

Próximos jogos do Flamengo de São Pedro