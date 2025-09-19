Flamengo de São Pedro x Juventude: tudo sobre o jogo da 7ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

O Flamengo de São Pedro recebe o Juventude no próximo sábado (20), às 15h, no Campo do Flamengo, em Tenente Portela. O duelo é válido pela sétima rodada do Gauchão Feminino.

No turno, as Esmeraldas venceram por 6 a 0, em Caxias do Sul. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Flamengo de São Pedro x Juventude

Flamengo de São Pedro: Silvana; Laiza, Ana Julia, Geovana e Thais; Sousa, Leticia e Dayane; Russinha, Manu e Mariah. Técnico: Anderson Morgado.

Juventude: Renata; Hericka Sorriso, Bruna Emília, Rayane Pires e Carol Ladaga; Bell Silva, Dani Venturini e Drielly (Karol); Teté, Joyce (Eduarda Tosti) e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Flamengo de São Pedro x Juventude

Gidiao Dos Santos Gomes, auxiliado por Jonas Andre Carls e Alexandre Vicari. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Flamengo de São Pedro x Juventude

Ainda não há informações sobre transmissão.

Como chegam Flamengo de São Pedro x Juventude

Flamengo de São Pedro

O rubro-negro segue na lanterna do Gauchão Feminino e pode ver suas chances de classificação serem encerradas ainda nesta rodada. Se perder para o Juventude, estará virtualmente eliminado do Estadual.

Neste cenário, a única chance de avançar seria vencendo Grêmio e Inter — o que nunca conseguiu desde que iniciou o futebol feminino.

Juventude

O time alviverde vem da eliminação na Copa do Brasil, quando perdeu por 3 a 0 para o Corinthians. Agora, volta suas atenções exclusivamente para o campeonato estadual.

Para este jogo, as atacantes Dani Silva e Kamile Loirão são dúvidas. As duas ficaram de fora da partida contra o Corinthians por lesão muscular e torção no tornozelo, respectivamente.

Ingressos para Flamengo de São Pedro x Juventude

O clube mandante ainda não divulgou o valor dos ingressos.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.