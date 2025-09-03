FGF divulga regulamento e tabela básica do Gauchão Feminino sub-17 

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou as primeiras informações sobre o Gauchão Feminino sub-17. O torneio contará com a participação de seis times e tem início previsto para 11 de outubro.
Adergs, Brasil de Farroupilha, Brasil de Pelotas, Grêmio, Inter e Novo Hamburgo estarão em campo. As equipes se enfrentarão em turno único, todas contra todas, na fase inicial.
Os quatro melhores avançarão às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.
Início do torneio
A tabela básica prevê que as primeiras partidas ocorram em 11 de outubro, um sábado, às 15h. O Adergs receberá o Grêmio, no Atlético Tapejarense. Já o Brasil de Pelotas enfrentará o Brasil de Farroupilha no Bento Freitas. Novo Hamburgo e Inter jogarão no Estádio do Vale.
O Gre-Nal está marcado para a última rodada. Em 8 de novembro, Inter e Grêmio se enfrentam no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Histórico
As Mosqueteiras são as atuais campeãs. Na última temporada, venceram o Inter nos pênaltis para conquistar o título. A campanha gremista teve cinco vitórias e uma derrota, além de 38 gols marcados e apenas dois sofridos.
Tabela básica
11 de outubro (sábado), 15h
- Adergs x Grêmio
- Brasil de Pelotas x Brasil de Farroupilha
- Novo Hamburgo x Inter
18 de outubro (sábado), 15h
- Brasil de Farroupilha x Adergs
- Grêmio x Novo Hamburgo
- Inter x Brasil de Pelotas
25 de outubro (sábado), 15h
- Adergs x Novo Hamburgo
- Brasil de Farroupilha x Inter
- Brasil de Pelotas x Grêmio
1º de novembro (sábado), 15h
- Adergs x Inter
- Novo Hamburgo x Brasil de Pelotas
- Grêmio x Brasil de Farroupilha
8 de novembro (sábado), 15h
- Brasil de Pelotas x Adergs
- Inter x Grêmio
- Brasil de Farroupilha x Novo Hamburgo
