FGF divulga regulamento e tabela básica do Gauchão Feminino sub-17 

Grêmio e Inter disputaram a final em 2024. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou as primeiras informações sobre o Gauchão Feminino sub-17. O torneio contará com a participação de seis times e tem início previsto para 11 de outubro.

Adergs, Brasil de Farroupilha, Brasil de Pelotas, Grêmio, Inter e Novo Hamburgo estarão em campo. As equipes se enfrentarão em turno único, todas contra todas, na fase inicial.

Os quatro melhores avançarão às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.

Início do torneio

A tabela básica prevê que as primeiras partidas ocorram em 11 de outubro, um sábado, às 15h. O Adergs receberá o Grêmio, no Atlético Tapejarense. Já o Brasil de Pelotas enfrentará o Brasil de Farroupilha no Bento Freitas. Novo Hamburgo e Inter jogarão no Estádio do Vale.

O Gre-Nal está marcado para a última rodada. Em 8 de novembro, Inter e Grêmio se enfrentam no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Histórico

As Mosqueteiras são as atuais campeãs. Na última temporada, venceram o Inter nos pênaltis para conquistar o título. A campanha gremista teve cinco vitórias e uma derrota, além de 38 gols marcados e apenas dois sofridos.

Tabela básica

11 de outubro (sábado), 15h

Adergs x Grêmio

Brasil de Pelotas x Brasil de Farroupilha

Novo Hamburgo x Inter

18 de outubro (sábado), 15h

Brasil de Farroupilha x Adergs

Grêmio x Novo Hamburgo

Inter x Brasil de Pelotas

25 de outubro (sábado), 15h

Adergs x Novo Hamburgo

Brasil de Farroupilha x Inter

Brasil de Pelotas x Grêmio

1º de novembro (sábado), 15h

Adergs x Inter

Novo Hamburgo x Brasil de Pelotas

Grêmio x Brasil de Farroupilha

8 de novembro (sábado), 15h

Brasil de Pelotas x Adergs

Inter x Grêmio

Brasil de Farroupilha x Novo Hamburgo

