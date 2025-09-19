Ex-jogadora do Inter se torna a terceira maior venda do futebol feminino brasileiro; veja valores

Isabela foi formada no Inter. João Callegari / Inter/Divulgação

O Cruzeiro confirmou, na tarde desta sexta-feira (19), a transferência da lateral-esquerda Isabela, 24 anos, ao Paris Saint-Germain. Formada nas categorias de base do Inter, ela entra para o top 3 de maiores vendas do futebol feminino brasileiro.

O time mineiro não divulgou os valores. Mas, de acordo com o que foi apurado pela reportagem de Zero Hora, são 320 mil euros (cerca de R$ 2 milhões, na cotação atual) envolvidos na transação.

Com isso, Isabela ultrapassa a venda da goleira Lorena, do Grêmio, para o Kansas City — R$ 1,2 milhão, na época. Sendo assim, a lateral do Cruzeiro fica atrás apenas de Priscila (ex-Inter) e Tarciane (ex-Corinthians).

Isabela no Inter

Formada nas categorias de base coloradas, Isabela defendeu o clube de 2019 a 2022. Com a camisa do Inter, foram 56 partidas e 19 gols marcados. Além de três títulos do Gauchão, um do Gauchão sub-18, um do Brasileirão sub-18 e um do Brasileirão sub-20.

Quando despediu-se do time gaúcho, Isabela acertou com o Corinthians, onde ficou por duas temporadas. Em São Paulo, conquistou Libertadores, Brasileirão, Paulistão e Supercopa do Brasil.

Maiores vendas do futebol feminino no Brasil