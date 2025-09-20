Definidas as datas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina; veja quando o Inter joga

A CBF definiu, nesta sexta-feira (19), os horários dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina.
Os mata-matas da competição são disputados em jogo único. Dois jogos das quartas ocorrerão na próxima quarta-feira (24) e dois na quinta (25).
O Inter venceu o Fluminense nas oitavas e irá enfrentar a Ferroviária na próxima fase. A partida ocorre no estádio Passo d'Areia.
Quartas de final da Copa do Brasil Feminina
Quarta-feira (24)
- Bragantino x Bahia — 15h30min
- São Paulo x Corinthians — 18h
Quinta-feira (25)
- Palmeiras x Sport — 18h
- Inter x Ferroviária — 20h
Premiações da Copa do Brasil Feminina
- 1ª fase: R$ 25 mil;
- 2ª fase: R$ 35 mil;
- 3ª fase: R$ 40 mil;
- Oitavas de final: 50 mil;
- Quartas de final: R$ 60 mil;
- Semifinais: R$ 70 mil;
- Final: 100 mil para campeão e vice;
- Vice-campeão: R$ 500 mil;
- Campeão: R$ 1 milhão.
