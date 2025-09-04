Cruzeiro x Corinthians: tudo sobre o jogo da final do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Cabulosas enfrentam as Brabas no próximo domingo (7), às 10h30min, no Independência, em Belo Horizonte. O duelo é válido pela ida da final do Brasileirão Feminino.

Os times decidem o título no domingo seguinte, dia 14, em São Paulo. A finalíssima também está agendada para 10h30min, e será na Arena do Corinthians. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro: Camila Rodrigues; Isabela, Isa Haas e Vitória Calhau; Bedoya, Paloma Maciel, Marília, Gaby Soares (Vanessinha) e Gisseli; Byanca Brasil e Leticia Ferreira. Técnico: Jonas Urias.

Corinthians: Nicole; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Andressa Alves (Leticia Monteiro) e Vic Albuquerque (Gabi Zanotti); Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

Arbitragem para Cruzeiro x Corinthians

Thayslane de Melo Costa (SE), auxiliada por Maira Mastella Moreira (RS) e Fernanda Kruger (MT). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Onde assistir a Cruzeiro x Corinthians

A Globo, a TV Brasil e o SporTV anunciam a transmissão.

Como chegam Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro

As Cabulosas chegam confiantes após conquistarem a vaga inédita à final do Brasileirão. Com o apoio da torcida, o Cruzeiro confirmou a classificação mesmo após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 1.

Para este confronto, o técnico Jonas Urias não terá novas baixas. A zagueira Isa Haas, inclusive, está recuperada de lesão e deve voltar ao time titular. Ela chegou a disputar alguns minutos diante do Palmeiras.

Corinthians

As Brabas chegam embaladas após três vitórias e um empate nos mata-matas. A campanha de "recuperação" na fase decisiva fez com que o Corinthians ultrapassasse o Cruzeiro no número de pontos e, portanto, virasse mandante na segunda partida.

O time de Lucas Piccinato não deve ter novas baixas para enfrentar as Cabulosas.

Tempo real para Cruzeiro x Corinthians

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.