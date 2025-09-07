Cruzeiro e Corinthians empatam pelo jogo de ida da final do Brasileirão Feminino

Cruzeiro e Corinthians empataram em 2 a 2. Cris Mattos / Staff Images Woman/ CBF

A primeira partida decisiva pelo título do Brasileirão Feminino terminou sem vantagem para nenhum dos lados. Na manhã deste domingo (7), Cruzeiro e Corinthians empataram em 2 a 2 no Independência, em Belo Horizonte.

As Brabas abriram o placar, logo aos 5 minutos, com Gi Fernandes. Mas as Cabulosas buscaram a igualdade ainda na etapa inicial, com Marília, aos 28.

No segundo tempo, o Corinthians voltou a ficar em vantagem, com Gabi Zanotti, aos 29. E, novamente, viu o Cruzeiro deixar tudo igual. Desta vez, com Isabela, aos 34 minutos.

E agora?

Com o empate, ninguém terá a vantagem na segunda partida. Portanto, quem vencer será o campeão. Em caso de nova igualdade, tudo será definido nos pênaltis.

O segundo jogo ocorre no domingo (14), às 10h30min, na Arena do Corinthians, em São Paulo.

Novo recorde