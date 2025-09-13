Cotação ZH: as notas das jogadoras do Inter na vitória contra o Grêmio

Belén Aquino recebeu a maior nota do Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter venceu o Gre-Nal pela 8ª rodada do Gauchão Feminino, neste sábado (13), no campo do Sesc Protásio, em Porto Alegre. A vitória de 1 a 0, com gol de pênalti de Belén Aquino, encerrou um jejum de sete clássicos sem triunfo do lado vermelho.

As Gurias Coloradas melhoraram na segunda etapa, com as mudanças do técnico Mauricio Salgado. Com o resultado, o Inter assumiu a liderança isolada da competição.

Veja as notas das Gurias Coloradas

Mayara

Segura durante o jogo inteiro. Fez uma defesa difícil na melhor chance adversária. Nota 7

Fefa Lacoste

Criou boas oportunidades pelo lado direito no ataque. Nota 6,5

Capelinha

Sofreu no primeiro tempo com as investidas do adversário, mas dominou as atacantes na segunda etapa. Nota 6,5

Bianca Martins

Teve uma partida limpa, sem comprometer. Nota 6,5

Katrine

Não foi acionada no ataque, mas ajudou bastante na defesa. Nota 6

Marzia

Segura no meio de campo, conseguiu marcar melhor Camila Pini. Nota 6,5

Gabi Morais

Fez uma partida sem cometer erros, principalmente na segunda etapa. Nota 6

Mayara Vaz

Não criou nada no primeiro tempo e saiu no intervalo. Nota 5,5

Clara

Teve a grande chance do Inter no primeiro tempo e foi outra a sair no intervalo. Nota 6

Belén Aquino

Começou mal a partida, mas melhorou. Infernizou a defesa gremista e marcou o gol de pênalti. Nota 7,5

Iasmin

Sofreu o pênalti e incomodou a defesa adversária. Nota 7

Pati Llanos

Deu mais consistência ao meio de campo colorado. Nota 6,5

Aninha

O time melhorou com sua entrada e foi ela quem deu o passe para Iasmin sofrer o pênalti. Nota 7

Jordana

Entrou para ajudar na marcação e foi bem. Nota 6

Eskerdinha