Cotação ZH: as notas das jogadoras do Grêmio na derrota para o Inter

O Grêmio estava há sete clássicos sem perder para o Inter. No entanto, neste sábado (13), no Sesc Protásio, em Porto Alegre, as Mosqueteiras foram derrotadas por 1 a 0 e perderam a liderança do Gauchão Feminino.
O primeiro tempo foi de boas chances para o Grêmio. Porém, as mudanças na segunda não surtiram efeito. O gol das Gurias Coloradas foi marcado de pênalti, cometido por Mónica Ramos.
Veja as notas das Mosqueteiras
Raíssa
Fez boas defesas e não teve chance de defender o pênalti. Nota 6,5
Dani Barão
Não apoiou no ataque e sofreu defendendo na segunda etapa. Nota 5
Tayla
Passou segurança para a defesa. Nota 6,5
Mónica Ramos
Fez um pênalti infantil. Nota 4,5
Arrieta
Tentou ajudar no ataque, mas errou demais. Nota 5,5
Amanda Brunner
Foi bem defendendo, mas não contribuiu no ataque. Nota 6
Camila Pini
Foi a melhor jogadora do Grêmio, ditou o ritmo e arriscou chutes de fora da área. Nota 7
Bia Santos
Teve uma boa chance no início do segundo tempo, mas cansou. Nota 6
Kika Moreno
Teve a melhor chance do Grêmio, com um chute de fora da área, mas saiu no intervalo. Nota 6,5
Giovaninha
Foi mal, errou tudo que tentou. Nota 5
Valeria Paula
Brigou no ataque e teve algumas chances. Saiu no intervalo. Nota 6,5
Yamila
Entrou em campo e não sabia o que fazer com a bola. Nota 4
Shashá
Entrou para ajudar na criação no segundo tempo, mas não conseguiu. Nota 5,5
Júlia Martins
Aposta da base, mas não conseguiu ajudar. Nota 6
Gisele
Entrou no final. Sem nota
