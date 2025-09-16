Corinthians x Juventude: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil Feminina

Longe do Rio Grande do Sul, as Gurias Jaconeras enfrentarão o Corinthians nesta quarta-feira (17), em busca da classificação na Copa do Brasil.
O confronto, que vale classificação às quartas de final, será realizado às 15h, no Parque São Jorge. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Corinthians x Juventude
Corinthians: Nicole; Thaís Ferreira, Érika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez (Vitória Yaya), Andressa Alves (Vic Albuquerque), Duda Sampaio (Letícia Monteiro) e Gabi Zanotti; Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
Juventude: Thais Amorim (Renata); Teté, Bruna Emília, Beta, Rayane Pires e Carol Ladaga; Bell Silva (Leka) e Dani Venturini; Dani Silva (Teté), Kamile Loirão e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.
Arbitragem para Corinthians x Juventude
- Jady Jesus Caldas (BA), auxiliada por Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP). Não há VAR nesta fase da competição.
Onde assistir a Corinthians x Juventude
- A partida terá transmissão do SporTV.
Como chegam Corinthians x Juventude
Corinthians
As Brabas chegam para esta fase da competição ainda em clima de festa. No último domingo, venceram o Cruzeiro na decisão do Brasileirão. O clube confirmou a hegemonia dos últimos anos e conquistou o hepta.
Lucas Piccinato poderá manter a base que venceu o Cruzeiro. No entanto, não está descartado que algumas atletas sejam preservadas.
Juventude
O clube gaúcho está em meio à disputa do Gauchão. O último jogo foi no dia 7, na derrota por 1 a 0 para o Inter, em Caxias do Sul. Desde então, a equipe tem aproveitado os dias de treinos. Neste momento, as Esmeraldas ocupam a terceira posição na tabela do Estadual, atrás de Inter e Grêmio.
Em sua primeira participação na Copa do Brasil, o Ju tem um bom exemplo de superação no mata anterior. Diante do Fortaleza, a classificação foi nos pênaltis, depois de um 2 a 2 no tempo normal. A goleira Renata teve atuação importante nas penalidades ao defender uma das cobranças.
Regulamento da Copa do Brasil Feminina
A competição que volta ao calendário do futebol feminino reúne 64 clubes. A primeira fase conta com os times que estão na Terceira Divisão. Quem avançar, vai encarar os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira fase, estarão as equipes da elite do Brasileirão.
O formato conta com oito fases em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A equipe campeã será conhecida no dia 19 de novembro.
A Copa do Brasil Feminina foi realizada pela última vez em 2016. Na ocasião, o Audax/Corinthians foi o campeão na decisão contra o São José por 5 a 3 no placar agregado.