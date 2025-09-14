Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Feminino

Corinthians x Cruzeiro: tudo sobre o jogo da final do Brasileirão Feminino. Arte GZH

O Brasileirão Feminino chega ao seu jogo decisivo, neste domingo (14), no duelo entre Corinthians e Cruzeiro. O segundo confronto da final será disputado às 10h30min, na Arena Itaquera, em São Paulo. Confira as principais informações do confronto.

O empate em 2 a 2 na primeira partida da decisão, em Belo Horizonte, deixou a decisão em aberto. Vale lembrar que, em caso de um novo empate, a definição da campeã será nos pênaltis.

Escalações para Cruzeiro x Corinthians

Corinthians: Nicole; Thais Ferreira, Erika e Mariza; Gi Fernandes, Dayana Rodríguez (Andressa Alves), Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Gabi Zanotti e Tamires; Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato.

Cruzeiro: Camila Rodrigues; Isa Haas, Paloma Maciel e Vitória Calhau; Isabela, Bedoya, Pri Back e Giselli; Marília (Letícia Ferreira), Vanessinha e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias.

Arbitragem para Corinthians x Cruzeiro

Deborah Cecília Cruz Correia (PE), auxiliada por Leila Naiara da Cruz (DF) e Brígida Cirilo (AL). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Onde assistir a Corinthians x Cruzeiro

A Globo, a TV Brasil e o SporTV anunciam a transmissão.

Como chegam Corinthians x Cruzeiro

Corinthians

O maior campeão brasileiro tentará manter a escrita dos últimos anos. Para isso, contará mais uma vez com o fator casa. Quase 30 mil ingressos já haviam sido comercializados de forma antecipada, segundo a última atualização.

Cruzeiro

Dono da melhor campanha na primeira fase, o Cruzeiro chega em São Paulo com a meta de fazer história. De forma mais recente, a última vez que um clube conseguiu conseguiu superar o Corinthians em uma decisão de Brasileirão foi em 2019. Naquela oportunidade, depois de dois empates, a Ferroviária ficou com o título nos pênaltis.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.

Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.