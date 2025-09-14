Futebol feminino

Decisão em SP
Notícia

Corinthians vence Cruzeiro e é campeão brasileiro de futebol feminino pela 6ª vez seguida

Agora são 7 taças do time alvinegro, 6 consecutivas na 10ª participação na Série A1

Estadão Conteúdo

