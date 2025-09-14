Corinthians vence Cruzeiro e é campeão brasileiro de futebol feminino pela 6ª vez seguida

Mesmo sem recorde, a torcida foi mesmo fundamental. Até nos momentos de maior equilíbrio no jogo, o apoio de mais de 40 mil vozes não cessou. Dá para afirmar que invencibilidade do clube no futebol feminino - o Corinthians nunca perdeu uma partida em casa - tem participação direta dos torcedores.



O empate por 2 a 2 na primeira partida apontava o equilíbrio da decisão. Embora tivesse maior posse de bola desde o início de jogo, o Corinthians criou poucas chances claras.



Dois fatores explicam a falta de objetividade: a boa marcação do Cruzeiro, principalmente no meio-campo, com uma sequência de faltas, e a pouca de inspiração das jogadoras de criação dos times de casa. Com isso, a melhor chance foi do time visitante. Aos 34min, Gabi Soares acertou o travessão das corintianas, deixando mudo o estádio.



O Corinthians voltou com uma formação mais ousada no segundo tempo, com a entrada da atacante Vic Albuquerque no lugar de Dayana. Com a mudança, o técnico Lucas Piccinato deixou o time mais agressivo no ataque, principalmente pelos lados do campo.



A mudança surgiu efeito rapidamente. Após uma sequência de cruzamentos - o Corinthians sempre pressiona os adversários no início de cada tempo -, o time conseguiu abrir o placar. Aos 4min, Thaís Ferreira aproveitou o rebote da goleira Camila e abriu o placar.



A vantagem no placar obrigou as cruzeirenses a deixarem a postura reativa, esperando os erros corintianos. A estratégia para buscar o empate foi o lançamento longo e, principalmente, os cruzamentos na área. Mas faltava aproximação no sistema ofensivo para criar mais oportunidades.