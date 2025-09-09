Como foram os Gre-Nais no Sesc Protásio Alves; relembre 

Grêmio e Inter se enfrentam, no próximo sábado (13), às 11h, pela sétima rodada do Gauchão Feminino. O clássico ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Será o quinto Gre-Nal neste palco desde as retomadas dos departamentos, em 2017. E, mesmo como visitante, o Grêmio tem melhores números.
As Mosqueteiras acumulam duas vitórias no Sesc, contra uma das Gurias Coloradas. Há, ainda, um empate entre as equipes. O saldo de gols, por sua vez, é igual: seis para cada lado.
Para além disso, oito gurias já marcaram gols nos Gre-Nais que foram realizados no Sesc. O destaque fica por conta de Fabi Simões, com quatro.
ZH destaca alguns números do Gre-Nal neste palco. Confira.
Todos os clássicos no Sesc
- Inter 4x0 Grêmio (Gauchão 2019)
- Inter 2x2 Grêmio (Gauchão 2022)
- Inter 0x2 Grêmio (Brasileirão 2024)
- Inter 0x2 Grêmio (Gauchão 2024)
Retrospecto no Sesc
- 4 jogos
- 1 vitória do Inter
- 2 vitórias do Grêmio
- 1 empate
- 6 gols do Inter
- 6 gols do Grêmio
Artilheiras do Sesc
- 4 gols: Fabi Simões
- 2 gols: Dayana Rodríguez
- 1 gol: Julia Daltoé, Priscila, Cássia, Caty, Ludmila e Raissa Bahia