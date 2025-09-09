Como foram os Gre-Nais no Sesc Protásio Alves; relembre 

Grêmio e Inter se enfrentaram quatro vezes no Sesc. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Grêmio e Inter se enfrentam, no próximo sábado (13), às 11h, pela sétima rodada do Gauchão Feminino. O clássico ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Será o quinto Gre-Nal neste palco desde as retomadas dos departamentos, em 2017. E, mesmo como visitante, o Grêmio tem melhores números.

As Mosqueteiras acumulam duas vitórias no Sesc, contra uma das Gurias Coloradas. Há, ainda, um empate entre as equipes. O saldo de gols, por sua vez, é igual: seis para cada lado.

Para além disso, oito gurias já marcaram gols nos Gre-Nais que foram realizados no Sesc. O destaque fica por conta de Fabi Simões, com quatro.

ZH destaca alguns números do Gre-Nal neste palco. Confira.

Todos os clássicos no Sesc

Inter 4x0 Grêmio (Gauchão 2019)

Inter 2x2 Grêmio (Gauchão 2022)

Inter 0x2 Grêmio (Brasileirão 2024)

Inter 0x2 Grêmio (Gauchão 2024)

Retrospecto no Sesc

4 jogos

1 vitória do Inter

2 vitórias do Grêmio

1 empate

6 gols do Inter

6 gols do Grêmio

Artilheiras do Sesc