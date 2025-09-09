Como foi a campanha do Inter até a final do Gauchão Feminino sub-20

Inter chega à final com 100% de aproveitamento. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter quer confirmar a boa campanha com o primeiro título do Gauchão Feminino sub-20. Após encerrar a fase inicial na liderança, o time colorado enfrentará o Grêmio na final. O jogo de ida será disputado nesta quarta-feira (10), às 19h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

As Gurias Coloradas chegam à decisão depois de três vitórias, com goleadas sobre Flamengo de São Pedro (6 a 3) e Cruzeiro (12 a 0) e um triunfo por 2 a 0 no clássico Gre-Nal.

Ao longo da campanha, 12 gurias balançaram as redes com a camisa do Inter. O principal destaque fica por conta da atacante Joana, que fez cinco gols e é a artilheira da competição.

Agora, o Inter terá dois jogos para superar o rival e manter a hegemonia da temporada — já venceu os outros três clássicos pelo sub-20.

Depois do clássico desta quarta-feira (10), as equipes se reencontram no domingo (14), às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, para definir o título.

Campanha do Inter

3 jogos

3 vitórias

20 gols marcados

3 gols sofridos

100% de aproveitamento

Artilheiras do Inter

5 gols: Joana

Joana 2 gols: Vanessa Arnaboldi, Lara Matos e Melyssa

Vanessa Arnaboldi, Lara Matos e Melyssa 1 gol: Erica, Laura, Aninha, Clara Güell, Myrelle, Natalia de Barros, Stephanie e Yngrid Piauí