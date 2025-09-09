Como foi a campanha do Grêmio até a final do Gauchão Feminino sub-20

Grêmio chega à final com 67% de aproveitamento. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio está em busca de seu primeiro título do Gauchão Feminino sub-20. Após encerrar a fase inicial na vice-liderança, o Tricolor enfrentará o Inter na final. O jogo de ida ocorre nesta quarta-feira (10), às 19h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

A equipe gremista chega à decisão após duas vitórias e uma derrota. Na fase classificatória, venceu o Cruzeiro (13 a 0) e o Flamengo de São Pedro (2 a 1). O único tropeço foi no clássico contra o Inter, por 2 a 0.

Ao longo da campanha, oito gurias balançaram as redes com a camisa tricolor. O destaque fica por conta da lateral Ana Vidal, que fez quatro gols.

Agora, o Grêmio terá dois jogos para superar o maior rival. Após o duelo desta quarta, as equipes se reencontram no domingo (14), às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, para definir o título.

Campanha do Grêmio

3 jogos

2 vitórias

1 derrota

15 gols marcados

3 gols sofridos

67% de aproveitamento

Artilheiras do Grêmio

4 gols: Ana Vidal

Ana Vidal 2 gols: Helô, Luana Falconeri, Mariana Bertarello e Maria Clara

Helô, Luana Falconeri, Mariana Bertarello e Maria Clara 1 gol: Adri Aldana, Luana Napoli e Milena