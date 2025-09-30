Como está a situação das lesionadas do Inter; veja a lista

Julieta Morales se recupera de torção no tornozelo. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter segue tendo de lidar com lesões no futebol feminino. Atualmente, quatro gurias estão entregues ao departamento médico e apenas duas têm previsão de retorno para este ano.

Os casos mais evoluídos são da zagueira Bruna Benites e da atacante Julieta Morales. Há expectativa de que ambas disputem a reta final do Gauchão Feminino.

A defensora trata um edema ósseo no joelho esquerdo desde maio e, atualmente, está em transição para o campo. A última aparição de Bruna Benites foi em 19 de maio, no empate em 2 a 2 com o Palmeiras.

A uruguaia, por sua vez, machucou-se recentemente. Julieta Morales sofreu uma torção no tornozelo direito após o empate em 1 a 1 com o Juventude, que foi sua última partida pelo Inter. Agora, ela segue em tratamento junto ao departamento médico, e também deve voltar para a fase decisiva do Estadual.

Situações mais delicadas

Há, ainda, duas atletas que não retornarão aos gramados neste ano. A goleira Bárbara vem sofrendo com uma lesão de ligamento na mão esquerda desde o final da última temporada. Recentemente, a defensora teve de refazer a cirurgia e, portanto, voltará a ficar à disposição apenas em 2026.

Por conta disso, Bárbara também terá de renovar o seu contrato com o Inter para a próxima temporada. A última vez que esteve em campo foi na derrota por 2 a 0 para o Grêmio, em outubro de 2024, pelo Gauchão.

Outro caso delicado envolve a volante Julia Bianchi, que sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo em abril deste ano. Com isso, também teve de passar por procedimento cirúrgico e ainda está em recuperação.

Lesões como essas demandam cerca de nove meses fora dos gramados. Sendo assim, Julia Bianchi voltará a jogar apenas em 2026. A sua última partida foi em 20 de abril, na derrota para a Ferroviária, por 2 a 1.

Lesionadas do Inter

Bárbara: sofreu lesão de ligamento na mão esquerda em outubro de 2024.

sofreu lesão de ligamento na mão esquerda em outubro de 2024. Bruna Benites: sofreu edema ósseo no joelho esquerdo em maio.

sofreu edema ósseo no joelho esquerdo em maio. Julieta Morales: teve torção no tornozelo direito no início de setembro.

teve torção no tornozelo direito no início de setembro. Julia Bianchi: lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo em abril.