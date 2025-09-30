Como está a situação das lesionadas do Grêmio; veja a lista

Maria Dias está em transição. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio trabalha para zerar o departamento médico antes do encerramento da temporada. Até o momento, são quatro jogadoras se recuperando de lesões. Há uma expectativa de que, no melhor dos cenários, todas possam disputar a fase final do Gauchão Feminino.

Os casos mais evoluídos são da volante Daniela Montoya e da atacante Maria Dias. Ambas estão em fase de transição para o campo e são esperadas em campo nas próximas semanas.

A colombiana sofreu estiramento no ligamento colateral medial (LCM) do joelho direito no início de setembro. O último jogo de Daniela Montoya foi em 24 de agosto, na vitória por 4 a 1 sobre o Inter.

Maria Dias, por sua vez, está há um período maior no departamento médico. Também com lesão de estiramento do ligamento colateral medial (LCM) do joelho direito, ela não joga desde 14 de junho, na derrota por 2 a 1 para o Real Brasília.

Situações mais delicadas

A volante Bia Santos é outra que integra o departamento médico. Depois do último Gre-Nal, que terminou com derrota gremista por 1 a 0, a jogadora sofreu uma contusão no joelho direito.

Como a lesão é mais recente, a meio-campista terá de ficar mais tempo no departamento médico. De acordo com o Grêmio, porém, a perspectiva é de que não demore a voltar e esteja à disposição para a reta final do Gauchão.

Por fim, a última atleta que está machucada é a atacante Brenda Woch, que foi contratada neste ano e ainda não estreou pelo Grêmio. Ainda na pré-temporada, a jogadora rompeu o ligamento colateral anterior (LCA) do joelho esquerdo e teve de passar por cirurgia.

A situação é delicada, mas mesmo assim há otimismo da parte gremista. A atleta está se preparando para retornar ainda neste ano, mas o clube ainda não sabe se há tempo hábil para tal. No melhor dos cenários, Brenda seria reforço para as decisões do Estadual. No pior, retornaria para o início do Brasileirão de 2026.

Lesionadas do Grêmio

Bia Santos: sofreu contusão no joelho direito no início de setembro.

sofreu contusão no joelho direito no início de setembro. Brenda Woch: rompeu o ligamento colateral anterior (LCA) do joelho esquerdo em março.

rompeu o ligamento colateral anterior (LCA) do joelho esquerdo em março. Daniela Montoya: sofreu estiramento no ligamento colateral medial (LCM) do joelho direito no início de setembro.

sofreu estiramento no ligamento colateral medial (LCM) do joelho direito no início de setembro. Maria Dias: sofreu estiramento do ligamento colateral medial (LCM) do joelho direito em junho.