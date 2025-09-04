Brasil-Far x Flamengo de São Pedro: tudo sobre o jogo da 6ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

O Brasil de Farroupilha enfrenta o Flamengo de São Pedro no próximo domingo (7), às 15h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O duelo é válido pela sexta rodada do Gauchão Feminino.

No primeiro turno, as equipes duelaram em Tenente Portela, e o Brasil-Far levou a melhor. No último domingo (31), o Rubro-verde venceu por 3 a 0. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil-Far x Flamengo de São Pedro

Brasil-Far: Gaby; Tawany, Alissa, Andressa Kreski e Rayssa; Ingrid, Maju e Marcela (Larissa Amaral); Emmily Karla, Gabizinha e Lorena (Carol Pescoço). Técnico: Leonardo Antunes.

Flamengo de São Pedro: Silvana; Russinha, Laiza, Ana Julia e Thais; Manu, Leticia e Larinha; Júlia, Milenny e Geovana. Técnico: Anderson Morgado.

Arbitragem para Brasil-Far x Flamengo de São Pedro

Luiz Ricardo Geroldi, auxiliado por Ronei Zwirtes e Maicon Stormowski. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Brasil-Far x Flamengo de São Pedro

O Brasil-Far anuncia transmissão da partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Brasil-Far x Flamengo de São Pedro

Brasil de Farroupilha

A equipe rubro-verde encerrou o primeiro turno na quarta colocação, com três pontos. Foram três derrotas e uma vitória. Além de quatro gols marcados e 13 sofridos.

Para este jogo, o Brasil-Far não poderá contar com a meio-campista Thayla, que foi expulsa na última rodada e cumpre suspensão.

Flamengo de São Pedro

O time rubro-negro fechou o turno na lanterna, sem pontos. Foram quatro derrotas, com 29 gols sofridos e nenhum marcado. Até então, este é o pior início de Gauchão Feminino do Flamengo de São Pedro desde que abriu o departamento.

Ingressos para Brasil-Far x Flamengo de São Pedro

O ingresso custa R$ 10.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.