O Brasil de Farroupilha enfrenta o Flamengo de São Pedro no próximo domingo (7), às 15h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O duelo é válido pela sexta rodada do Gauchão Feminino.
No primeiro turno, as equipes duelaram em Tenente Portela, e o Brasil-Far levou a melhor. No último domingo (31), o Rubro-verde venceu por 3 a 0. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Brasil-Far x Flamengo de São Pedro
Brasil-Far: Gaby; Tawany, Alissa, Andressa Kreski e Rayssa; Ingrid, Maju e Marcela (Larissa Amaral); Emmily Karla, Gabizinha e Lorena (Carol Pescoço). Técnico: Leonardo Antunes.
Flamengo de São Pedro: Silvana; Russinha, Laiza, Ana Julia e Thais; Manu, Leticia e Larinha; Júlia, Milenny e Geovana. Técnico: Anderson Morgado.
Arbitragem para Brasil-Far x Flamengo de São Pedro
- Luiz Ricardo Geroldi, auxiliado por Ronei Zwirtes e Maicon Stormowski. O trio é gaúcho.
Onde assistir a Brasil-Far x Flamengo de São Pedro
- O Brasil-Far anuncia transmissão da partida em seu canal no Youtube.
Como chegam Brasil-Far x Flamengo de São Pedro
Brasil de Farroupilha
A equipe rubro-verde encerrou o primeiro turno na quarta colocação, com três pontos. Foram três derrotas e uma vitória. Além de quatro gols marcados e 13 sofridos.
Para este jogo, o Brasil-Far não poderá contar com a meio-campista Thayla, que foi expulsa na última rodada e cumpre suspensão.
Flamengo de São Pedro
O time rubro-negro fechou o turno na lanterna, sem pontos. Foram quatro derrotas, com 29 gols sofridos e nenhum marcado. Até então, este é o pior início de Gauchão Feminino do Flamengo de São Pedro desde que abriu o departamento.
Ingressos para Brasil-Far x Flamengo de São Pedro
O ingresso custa R$ 10.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.