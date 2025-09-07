Brasil-Far goleia o Flamengo de São Pedro e encaminha vaga à Série A-3 do Brasileirão Feminino

Brasil-Far goleou o Flamengo. William Bertuol / Brasil-Far/Divulgação

O Brasil de Farroupilha confirmou o favoritismo, goleou o Flamengo de São Pedro e encaminhou a vaga à terceira divisão do Brasileirão Feminino. Na tarde deste sábado (7), o Rubro-verde venceu por 5 a 1 no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.

Os gols do time serrano foram marcados por Nicole Neres, Emmily Karla, Gabizinha (duas vezes) e Carol Pescoço. Enquanto Caroline descontou para o Rubro-negro.

Com a vitória, o Brasil-Far chegou aos seis pontos e permaneceu na quarta colocação. Enquanto o Flamengo de São Pedro segue na lanterna, sem pontuar.

Os resultados também encaminham a classificação do time rubro-verde à Série A-3 do Brasileirão Feminino. O Brasil-Far só perderá a vaga se o Flamengo de São Pedro conseguir somar, no mínimo, sete pontos contra os três adversários de elite — Grêmio, Inter e Juventude. No turno, o Rubro-negro foi goleado pelos três.

