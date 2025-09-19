Belén Aquino se isola como quarta maior artilheira do Inter desde a retomada do futebol feminino no clube 

Belén Aquino tem 30 gols e 79 jogos com a camisa colorada. Edu Andrade / CBF/Divulgação

A atacante Belén Aquino atingiu mais uma marca com a camisa do Inter. Na última quinta-feira (18), a uruguaia balançou as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, pela Copa do Brasil, e ganhou nova posição no ranking de maiores artilheiras do clube desde a retomada do departamento.

Agora, a jogadora tem 30 gols pelo Inter e é a quarta guria que mais balançou as redes pelo Colorado desde 2017. À sua frente estão três atletas que não seguem em Porto Alegre: Priscila (48), atualmente no América-MÉX; Fabi Simões (47), no Flamengo; e Shashá (38), que defende o Grêmio.

Desde que chegou às Gurias Coloradas, em 2023, Belén Aquino também marcou dois hat-tricks. No Gauchão de 2024, fez três gols contra Futebol com Vida e Elite.

Para além disso, a uruguaia também marcou o gol de número 700 do Inter desde a retomada. Com contrato até dezembro de 2026, Belén Aquino pode atingir outros feitos pelo clube.

Maiores artilheiras do Inter

48 gols: Priscila

47 gols: Fabi Simões

38 gols: Shashá

30 gols: Belén Aquino

29 gols: Daiane Moretti

Números de Belén Aquino pelo Inter

79 jogos

30 gols

23 assistências

1 título gaúcho (2023)

1 título da Ladies Cup (2023)