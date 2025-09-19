Futebol feminino

Marca
Notícia

Belén Aquino se isola como quarta maior artilheira do Inter desde a retomada do futebol feminino no clube 

Uruguaia fez seu 30º gol pelo clube colorado diante do Fluminense 

Carolina Freitas

Esporte

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS