Atletas da base do Grêmio são convocadas para a Seleção Feminina sub-15

Goleira Gabriele foi um dos nomes chamados pelo técnico Rubens Franco. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

Atletas da base do Grêmio, a goleira Gabriele, a lateral-direita Dafine e as meias Lara Mônica e Mari Cândido foram chamadas pela Seleção Brasileira sub-15. As quatro jogadoras irão integrar o grupo que vai participar da Conmebol Liga Evolução.

Todas as jogadoras estiveram em campanhas de destaque do clube recentemente, como o título inédito do Gaúcho Feminino sub-15, no ano passado, e participação do vice-campeonato do Brasileirão sub-17. O quarteto é conhecido do técnico da seleção brasileira da categoria, Rubens Franco, que foi desligado do clube gaúcho no último mês.

A Liga Evolução será disputada entre 24 de setembro a 6 de outubro, em Yapané, no Paraguai. O primeiro compromisso do Brasil será contra a Venezuela no dia 27. A partida seguinte será no dia 29, diante do Peru.

No dia 1° de outubro, a adversária será a Colômbia e, posteriormente, o Equador, no dia 3. A decisão do título está agendada para o dia 5 do próximo mês.