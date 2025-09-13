Atleta do elenco feminino do Grêmio sofre lesão e pode ficar de fora do restante da temporada

Colombiana Daniela Montoya chegou ao Grêmio nesta temporada. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

O Grêmio ganhou uma preocupação para o restante da temporada. A meio-campista Daniela Montoya foi diagnosticada com uma lesão no joelho e vira dúvida para os próximos compromissos do clube. Neste sábado (13), ela já foi ausência no clássico Gre-Nal.

De acordo com o clube, a colombiana sofreu estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito durante a semana de treinamentos. Montoya já está sob cuidados do departamento médico e fisioterapia. O prazo de recuperação não foi informado pelo Grêmio.

Com isso, a meio-campista poderá ficar de fora da sequência do Gauchão e da Ladies Cup, que será disputada em outubro.

Durante esta temporada, outra atleta do Grêmio teve o mesmo diagnóstico. A atacante Maria Dias está afastada desde o mês de junho em virtude do problema. À época, o clube informou que não houve uma necessidade de um procedimento cirúrgico e que ela passaria por tratamento conservador.

Depois da derrota no Gre-Nal, por 1 a 0, a equipe gremista voltará a campo no próximo domingo (28), diante do Flamengo de Tenente Portela, às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. A partida será válida pela 8ª rodada da primeira fase do Gauchão.

Situação contratual

Daniela Montoya foi contratada pelo Grêmio nesta temporada, e desembarcou em Porto Alegre como um dos principais reforços para o elenco. A colombiana de 35 anos assinou até dezembro deste ano, com possibilidade de renovação automática por mais um ano mediante metas atingidas.