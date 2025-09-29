Atacantes entram para seleta lista de jogadoras do Grêmio; entenda

Giovaninha foi a artilheira do Grêmio contra o Flamengo de São Pedro. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As atacantes Giovaninha e Valéria Paula foram os grandes destaques do Grêmio no 21 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro, no último sábado (27), pelo Gauchão Feminino. Juntas, foram responsáveis por 11 gols.

Com 22 anos, Giovaninha marcou seis vezes e concedeu duas assistências. Enquanto Valéria Paula, de 32 anos, balançou as redes em cinco oportunidades.

Os números fizeram com que entrassem para a seleta lista de atletas que marcaram mais do que três gols em uma única partida pelo Grêmio. São oito meninas com essa marca.

O grande destaque segue com Karina Balestra, que atualmente é diretora adjunta do futebol feminino. Em 2017, ela marcou oito gols em uma única partida: o 20 a 0 sobre o Palestra, pelo Gauchão.

Logo depois dela, aparece Giovaninha, com os seis gols marcados diante do Flamengo de São Pedro. A centroavante Valéria Paula também passa a integrar a lista, na terceira colocação.

ZH destaca quais atletas marcaram mais do que três gols em uma única partida pelo Grêmio. Confira abaixo.

8 gols

Karina Balestra - Palestra 0x20 Grêmio (Gauchão 2017)

6 gols

Giovaninha - Grêmio 21x0 Flamengo de São Pedro (Gauchão 2025)

5 gols

Shashá - Palestra 0x20 Grêmio (Gauchão 2017)

Raissa Bahia - Grêmio 12x0 Elite (Gauchão 2022)

Valéria Paula - Grêmio 21x0 Flamengo de São Pedro (Gauchão 2025)

4 gols

Shashá - Grêmio 15x0 João Emílio (Gauchão 2017)

Karina Balestra - Grêmio 15x0 João Emílio (Gauchão 2017)

Karina Balestra - Grêmio 9x0 Palestra (Gauchão 2017)

Karina Balestra - Grêmio 11x0 Sapucaiense (Gauchão 2017)

Karina Balestra - Toledo 0x10 Grêmio (Brasileirão A-2 2019)

Karol Lins - João Emílio 0x15 Grêmio (Gauchão 2019)

Jane Tavares - Pelotas 0x12 Grêmio (Gauchão 2021)

Eudimilla - Grêmio 12x0 Flamengo de São Pedro (Gauchão 2021)