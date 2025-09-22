Atacante marca quatro gols e entra no top 5 de maiores artilheiras do Juventude

Dani Ortolan tem nove gols pelo Juventude. Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

A centroavante Dani Ortolan foi a protagonista da vitória do Juventude sobre o Flamengo de São Pedro, no último sábado (20), pela sétima rodada do Gauchão Feminino. No 11 a 0 em Tenente Portela, ela balançou as redes em quatro oportunidades.

Com isso, Dani Ortolan ingressou no top 5 de maiores artilheiras das Gurias Jaconeras desde a retomada do departamento feminino, em 2021. Os nove gols fazem com que fique atrás apenas de quatro atletas: Aninha (10), Greyce (14), Katy (14) e Thalita (28).

Para além disso, a centroavante também isolou-se (ainda mais) como a artilheira das Esmeraldas em 2025. São nove gols — cinco a mais do que a vice-artilheira Kamile Loirão.

Desembarque recente

Dani Ortolan chegou ao Juventude no segundo semestre deste ano, após passagem pelo israelense Hapoel Tel Aviv. Até então, também soma oito jogos e duas assistências pelo clube alviverde.

Na carreira, a centroavante também passou por Grêmio e Flamengo. Foram três temporadas no Tricolor, com 35 jogos, nove gols e duas assistências.

Números de Ortolan pelo Juventude

8 jogos

9 gols

2 assistências

artilheira do Juventude em 2025

Maiores artilheiras do Juventude — desde 2021