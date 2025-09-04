Futebol feminino

Futuro estadual 
Notícia

Atacante do Juventude promete "muita entrega" para a sequência do Gauchão Feminino

Gurias Jaconeras estão na terceira colocação do estadual, com sete pontos conquistados

Carolina Freitas

Esporte

