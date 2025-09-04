As Gurias Jaconeras encerraram o primeiro turno do Gauchão Feminino satisfeitas com a postura, mas não tão felizes com o resultado. Com sete pontos em 12, o Juventude está na terceira colocação do Estadual e almeja ganhar posições no returno.
As Esmeraldas têm (ao lado do Grêmio) a melhor defesa do Gauchão. Foram apenas dois gols sofridos até o momento, ambos dos duelos contra a dupla Gre-Nal. O ataque foi efetivo em 11 vezes.
— Acho que a gente trabalhou muito bem nessa primeira etapa. Nos preparamos bem e fomos bem, conseguimos os resultados que a gente almejava, com exceção do último, contra o Inter. O mínimo que almejávamos era o empate, mas veio a derrota. Só que não deixamos a desejar no trabalho que estamos fazendo para entrar na segunda fase melhor — afirmou a atacante Dani Silva, em entrevista a Zero Hora.
O Juventude vem de derrota para o Inter, por 1 a 0, na última rodada. O resultado decretou o fim da invencibilidade alviverde no Gauchão. Agora, as Esmeraldas reencontram as Gurias Coloradas na abertura do returno, no próximo domingo (7), em Caxias do Sul.
— Estamos trabalhando muito para fazer um jogo diferente. Vai ter muita entrega, muita intensidade para tentarmos conquistar os três pontos em cima do Inter — reiterou a atacante alviverde.
Final inédita
O novo duelo entre as equipes também será importante para a sequência. Para decidir uma futura semifinal em casa, o Juventude precisa melhor sua colocação na tabela.
Na última temporada, inclusive, o fator local ajudou o Alviverde a reverter a desvantagem e forçar uma decisão de semifinal nos pênaltis. O resultado, porém, não foi o almejado e o Juventude acabou eliminado pelo Inter. Em 2025, a meta é fazer diferente.
— Primeiro (objetivo) é chegar na final. Então, se chegarmos, tenho certeza que vamos dar o nosso melhor para tentar conseguir esse Gauchão em 2025. Chegando na final, é meio caminho andado e acho que temos condições de sermos campeãs — disse Dani Silva.
O Juventude foi tricampeão gaúcho de 2004 a 2006. Desde a retomada do departamento feminino, porém, o clube ainda não conseguiu chegar à final.
Campanha do Juventude no Gauchão
- 4 jogos
- 2 vitórias
- 1 empate
- 1 derrota
- 11 gols marcados
- 2 gols sofridos
Próximos jogos do Juventude no Gauchão
- 7/9, 15h: Juventude x Inter
- 20/9, 15h: Flamengo de São Pedro x Juventude
- 28/9, 15h: Juventude x Brasil-Far
- 12/10, 15h: Grêmio x Juventude