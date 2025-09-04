Dani Silva chegou ao Juventude no segundo semestre deste ano. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

As Gurias Jaconeras encerraram o primeiro turno do Gauchão Feminino satisfeitas com a postura, mas não tão felizes com o resultado. Com sete pontos em 12, o Juventude está na terceira colocação do Estadual e almeja ganhar posições no returno.

As Esmeraldas têm (ao lado do Grêmio) a melhor defesa do Gauchão. Foram apenas dois gols sofridos até o momento, ambos dos duelos contra a dupla Gre-Nal. O ataque foi efetivo em 11 vezes.

— Acho que a gente trabalhou muito bem nessa primeira etapa. Nos preparamos bem e fomos bem, conseguimos os resultados que a gente almejava, com exceção do último, contra o Inter. O mínimo que almejávamos era o empate, mas veio a derrota. Só que não deixamos a desejar no trabalho que estamos fazendo para entrar na segunda fase melhor — afirmou a atacante Dani Silva, em entrevista a Zero Hora.

— Estamos trabalhando muito para fazer um jogo diferente. Vai ter muita entrega, muita intensidade para tentarmos conquistar os três pontos em cima do Inter — reiterou a atacante alviverde.

Final inédita

O novo duelo entre as equipes também será importante para a sequência. Para decidir uma futura semifinal em casa, o Juventude precisa melhor sua colocação na tabela.

Na última temporada, inclusive, o fator local ajudou o Alviverde a reverter a desvantagem e forçar uma decisão de semifinal nos pênaltis. O resultado, porém, não foi o almejado e o Juventude acabou eliminado pelo Inter. Em 2025, a meta é fazer diferente.

— Primeiro (objetivo) é chegar na final. Então, se chegarmos, tenho certeza que vamos dar o nosso melhor para tentar conseguir esse Gauchão em 2025. Chegando na final, é meio caminho andado e acho que temos condições de sermos campeãs — disse Dani Silva.

O Juventude foi tricampeão gaúcho de 2004 a 2006. Desde a retomada do departamento feminino, porém, o clube ainda não conseguiu chegar à final.

Campanha do Juventude no Gauchão

4 jogos

2 vitórias

1 empate

1 derrota

11 gols marcados

2 gols sofridos

Próximos jogos do Juventude no Gauchão